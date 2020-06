Bologna, 30 giugno 2020 - Il Crealis prende possesso della linea 15. Il prossimo step, almeno a stare all'ironia che corre sul web, potrebbe essere o San Petronio o il People Mover. "Annuncerà al cardinal Zuppi che completeremo prima la Basilica San Petronio e poi ci sarà il People mover", scherza, amaro, il sindaco Virginio Merola all'inaugurazione del filobus sulla linea 15 che collega per la prima volta in modo diretto San Lazzaro di Savena alla zona della Stazione e dell'Autostazione di Bologna, percorrendo via Mazzini, Rizzoli e Marconi.

La linea, che sarebbe dovuta partire nella scorsa primavera, ma il cui avvio è stato sospeso per l'emergenza, sarà in funzione dal primo luglio e per tutto il mese, poi ci sarà una sospensione agostana in vista della ripresa del 31 agosto. Il primo mese 'sperimentale' sarà utile anche per definire tempi e percorrenze.

"Ci sono dieci casi che si registrano sotto il completo controllo della sanità pubblica, quindi non c'è nessuna precauzione. L'importante è dimostrare capacita' di intervento", dice Merola sul focolaio accesso all'ex hub (ora Cas) di via Mattei, tutti casi di derivazione dai malati registrati al corriere Bartolini perché alcuni migranti lavoravano nella sede delle Roveri. "Stiamo aspettando gli ultimi 30 tamponi, al momento siamo a 10 positivi. Se sarà confermato un aumento così minimo, credo che ci sia la possibilità di dire che la situazione è sotto controllo anche lì". Concetto ribadito dall'assessore alle Politiche per la salure della Regione Raffaele Donini: "Al Cas di via Mattei - ha spiegato non siamo in presenza di un focolaio preoccupante. Con l'Ausl abbiamo programmato un'attività rapida ed estesa di contact tracing. Sono stati fatti tamponi a residenti e operatori: se su quelli eseguiti domenica solo 2 sono positivi asintomatici vuole dire che la situazione è sotto controllo".

"Al primo giro di contact tracing - ha aggiunto - ne sono stati trovati 3 positivi, poi da un altro controllo ne sono stati individuati altri 5. Temendo una situazione più importante abbiamo proceduto con lo screening a tappeto che ci ha consegnato un risultato molto buono: solo 2 sono positivi". Secondo Donini "non c'è stato alcun ritardo" nei controlli all'hub di via Mattei, e "ogni qual volta si possa immaginare un focolaio, anche piccolo, programmeremo attività di contact racing".

"La situazione al momento in via Mattei, anche in accordo con le altre istituzioni, mi sembra sotto osservazione stretta". Lo ha detto il prefetto Francesca Ferrandino.

Scuola

Sul rientro a scuola a settembre "c'eè questa novità del metro da bocca a bocca. Non lo so, mi sembra una notizia positiva", fa il punto Merola. "Per noi peroò adesso - aggiunge

- parte il lavoro istruttorio per verificare assieme ai presidi le capienze scolastiche necessarie".

Le primarie

"Non c'è niente di male né a fare le primarie del Pd né a fare le primarie di coalizione. Come ho detto non me ne occupo, assisto felicemente sperando che aumentino i bastardi, è il commento sul dopo-Merola. "La mia giunta? E' un buon bacino, lo ripeto, l'importante è che vadano avanti con la forza delle idee e con un po' di coraggio", è il suggerimento ai 'papabili'.