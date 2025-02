Fogarolli incontra la Maison Casati

Materia, memoria, metamorfosi: Maison Casati incontra l’arte di Christian Fogarolli ad Art City. Maison Casati, made in Italy per il lifestyle da sempre mossa dallo spirito poetico di ’coltivare l’arte’, entra nel mondo di Christian Fogarolli sostenendo la sua nuova opera, Portrait de frêne, facente parte del progetto Corpo eterico in mostra al Museo civico Davia Bargellini, a cura di Pier Paolo Pancotto.

La scultura prende forma attraverso una fusione di cera nera Casati, come un frammento di memoria sopravvissuto a un incendio, evocando volti inafferrabili che sembrano emergere e dissolversi nella materia, per culminare in una colata di vetro rosa che scorre come un fluido vitale, simbolo di rinascita. L’elemento olfattivo, il Black della linea di fragranze Casati, diffonde una sillage intenso di corteccia di betulla bruciata, cuoio e legno, amplificando il coinvolgimento sensoriale dell’opera. "Questa opera incarna lo spirito della Maison Casati: materia e memoria in continua metamorfosi", dichiara la direttrice creativa Elena Paolini. "Sostenere l’arte significa entrare in dialogo con il tempo, con la trasformazione e con le tracce che lasciamo. Fogarolli esplora questi temi con una sensibilità che risuona profondamente con la visione di Maison Casati".