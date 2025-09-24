Fois e Ferrari al festival vespertino

Prosegue la nuova edizione Le notti del Pratello, il festival letterario vespertino che anima il rione in orario serale. Nato nel 2023 da un’idea di Marco Nardini dell’agenzia letteraria Otago, l’appuntamento è diffuso in diversi locali della zona.
Alle 20.15, incontro I nostri anni musicali: Alberto Piccinini e Giovanni Robertini presentano il libro Maxi-rissa. I diari della trap (nottetempo). Intervengono Alessandro Ceccarelli e Simone Padovan a Porta Pratello (via Pietralata, 58), in collaborazione con La confraternita dell’uva.
Stesso luogo, alle 21.15, per Marcello Fois presenta il suo romanzo L’immensa distrazione (Einaudi), con Massimo Marino, in collaborazione con la Ubik Irnerio. Alle 22.15, Fabio Ferrari racconta il suo romanzo Sottoterra (8tto edizioni), con Gianluca Morozzi, al Vanilia.
Domani, invece, alle 20 si comincia con Federica Graziani e il suo Ad Amsterdam con Van Gogh. Un autentico falso (Giulio Perrone), assieme a Matteo Marchesini, da Arsura (via della Grada 2). Alle 21, percorso narrativo in memoria di Stefano Benni a cura del collettivo Voci in capitolo, da Quattro Quarti. Alle 22, Eva Cela legge brani dal romanzo Dove cadono le comete (Feltrinelli) di Vito Di Battista e, a seguire, serata musicale con John in the Dark.