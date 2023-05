Fois: "McCarthy, sperimentale a 90 anni"

di Claudio Cumani

Perché Cormac McCarthy ha aspettato sedici anni prima di pubblicare un nuovo romanzo dopo un successo straordinario come La strada? Marcello Fois sorride: "Perché, arrivato a quei livelli, se lo poteva permettere. Forse ha pensato di aver già scritto il meglio e ha aspettato che arrivasse un altro meglio ancora anziché buttarsi in un’operazione pret à porter". Fois, impegnato a ultimare la stesura di una serie top secret in otto puntate per Netflix, sarà protagonista con Simona Vinci domani alle 18 alla libreria Zanichelli di una sorta di omaggio al novantenne scrittore americano in occasione dell’uscita del nuovo romanzo Il passeggero (Einaudi). Letture (appunto da La strada e dal nuovo libro) e riflessioni di due autori sensibili alla magmatica materia letteraria del premio Pulitzer rimasto per l’occasione in New Mexico: la serata fa parte di un ciclo di celebrazioni in varie città. In realtà Il passeggero, rispetto anche a Non è un paese per vecchi, sembra un libro più complicato, nonostante le premesse: un aereo sprofondato nella baia del Missisippi, un viandante dolente, una donna irraggiungibile...

Fois, cosa l’appassiona in Cormac McCarthy?

"Credo sia l’erede della grande scuola di Steinbeck e di Faulkner, ovvero di quella letteratura americana che ha rivoluzionato il nostro pensiero. In Italia per lungo tempo si è gestita la narrativa come un mondo a parte e solo nel Dopoguerra Hemingway e il Melville tradotto da Pavese ci hanno svelato una lingua non estranea. Nel Novecento se Proust ci ha fatto capire i fatti nostri e Joyce altre cose, gli americani hanno spostato la letteratura dall’Empireo. Abbiamo compreso il significato della modernità e accettato che la lirica è fatta di parole".

‘Il passeggero’ è un libro complesso?

"E’ a un passo dallo sperimentale, un romanzo fuori dalle mode che semmai dovessimo scrivere noi italiani nessuno ci pubblicherebbe. McCarthy, anziché usare gli strumenti che l’hanno reso celebre, ha costruito un libro coerente, per niente ruffiano. A 90 anni ha compiuto una sorprendente evoluzione".

Questo autore l’ha influenzata?

"Mi ha aiutato a cercare un’epica strutturale e a ragionare sulla lingua alta. Mi ha colpito la concentrazione di un novantenne spinto al rinnovamento. Ha cercato una nuova magia per sfuggire al loop in cui stava entrando".

Era prevedibile che molti film di successo venissero tratti dai suoi libri?

"No, McCarthy non ha mai scritto libri per il cinema ma è stato il cinema ad adeguarsi alla sua letteratura. In realtà sono stati realizzati molti meno film di quelli che i produttori avrebbero voluto girare. Non è un paese per vecchi dei Coen è stato un grande successo ma Meridiano di sangue non è mai stato tradotto sul grande schermo. È difficile fare bei film da grandi libri. Sono romanzi mediocri come Shining o Barry Lyndon a stimolare registi del calibro di Kubrik".

Perché in Italia si guarda con tanta attenzione alla letteratura straniere?

"Siamo colonizzati da editorie straniere egemoni. Il settanta per cento di quello che importiamo lo saprebbero fare molto meglio gli scrittori italiani".