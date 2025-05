Fois: "Salinger ci insegna il cambiamento"

È un capolavoro della letteratura di tutti i tempi, ’Il giovane Holden’, continuamente citato, sino a diventare parte di un immaginario pop che continua ad attraversare le generazioni a parlare ai ragazzi di ogni epoca. Al suo autore J.D. Salinger è dedicata la serata ’Il mio altro Salinger. Racconti e letture’, che si svolge in contemporanea in sette città, per presentare le nuove traduzioni curate da Matteo Colombo per Einaudi di ’Nove racconti’, ’Franny e Zooey’ e ’Alzate l’architrave, carpentieri e Seymour’. A Bologna l’appuntamento è oggi alla Libreria Coop Ambasciatori (ore 18.30) con Simona Vinci e Marcello Fois.

Fois, quanto è stata importante la lettura dei libri di Salinger nella sua formazione?

"Come per tanti di noi, l’approccio con l’opera di Salinger è avvenuta il età scolastica con la lettura del Giovane Holden. Un libro maestoso, un’epopea mitologica che ha avuto per me lo stessa capacità di indagine interiore di opere come l’Odissea o il Don Chisciotte. Sono libri che ti insegnano quanto il cambiamento sia necessario. È il perfetto romanzo di formazione, racchiude il senso del viaggio che fa sempre di te un’altra persona, diversa, quando arrivi, da quella che eri quando sei partito".

Perfetto anche nella scrittura.

"Sì, Salinger è l’essenza stessa della scrittura, dell’incastro magico tra ispirazione e tecnica. Inarrivabile. Lui è stato quello che vorrebbe essere qualsiasi scrittore. Una persona che parla solo attraverso il suo lavoro. Per amarlo basta leggerlo, non ha mai avuto bisogno di apparire. Quello che più mi rammarica, oggi, nel fare questo mestiere, è quanto sia necessario essere presenti, esporre la propria immagine, fare altro rispetto a quello che vorremmo fare, cioè solo scrivere. Lui ha dimostrato, da gigante quale era, che è possibile estraniarsi da tutto e concentrarsi sulla pagina".

Oggi viene presentata una nuova traduzione dei libri di Salinger. Quanto conta il traduttore nel restituirci un libro che leggiamo non nella lingua originale?

"Tantissimo, ma purtroppo, da questo punto di vista, va sempre peggio. Questa nuova traduzione di Salinger fatta da Matteo Colombo è splendida, proprio perché sembra uscita dalla ‘vecchia scuola’ di traduttori, persone che ci mettevano la passione, non solo l’ovvia conoscenza della lingua. Entravano nella testa dell’autore con il quale erano chiamati a confrontarsi. Oggi questo non succede più, i traduttori sono poco pagati e spesso lavorano svogliatamente, con risultati freddi. Penso che gli editori dovrebbero iniziare a investire su questo, se non vogliamo che un patrimonio così importante, invece di essere attualizzato da una traduzione, sia invece svilito. Credo manchi il fattore umano".

Che testo di Salinger ha scelto per questa giornata d celebrazioni?

"Un bellissimo testo contenuto nella raccolta ’Nove racconti’. Si chiama ’Un giorno ideale per i pesci banana’, pubblicato la prima volta nel 1948. In questo racconto, uno dei suoi capolavori, Salinger porta al livello più alto possibile la relazione tra il detto e il non detto, tra quello che è e quello che appare, e sono proprio le omissioni delle quali le pagine sono costellate a farci entrare, senza alcuna possibilità di uscirne, nella vita dei protagonisti".