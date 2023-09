Fois: "Una serata per raccontare Michela"

Era quasi una cittadina onoraria del Pratello. Michela Murgia, quando veniva a Bologna, dormiva a casa di Marcello Fois e con lui frequentava i luoghi topici del quartiere: il giornalaio, le osterie, la pizzeria... "La nostra amicizia è stata lunga quasi vent’anni – racconta lo scrittore – e Michela era diventata una sorta di zia dei miei figli. Ci eravamo conosciuti a una festa degli autori a Cuneo, lei era una ragazza entusiasta e agguerrita... Il nostro rapporto, quasi parentale, è stato costante nel tempo". A Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto a 51 anni, l’Oratorio San Filippo Neri dedica lunedì un serata a cui interverranno appunto Fois e Lella Costa. Un ricordo affettuoso per un’intellettuale ospitata tante volte su quel palco. "Non vogliamo fare una commemorazione ma costruire un racconto – spiega lo scrittore –. Porteremo materiali, anche audio, e varie curiosità. Ci saranno letture fra cui un bel pezzo di Alessandro Bergonzoni sugli odiatori seriali. Con Lella parleremo anche della Sardegna, della sua family e della poesie di Brodsky".

Quanto vi hanno unito le radici comuni?

"Provenivamo da due Sardegne diverse e ciò che ci legava era in realtà la stima reciproca. Ci siamo riconosciuti e voluti bene. Quando lei si è presentata candidata al ruolo di presidente della Regione Sardegna ha raccolto quasi 80mila preferenze, anche se questo non è bastato a farla sedere in consiglio".

È stato lei a farla debuttare come attrice in teatro nel suo testo ‘Quasi Grazia’ dedicato alla Deledda. Come è successo? "Dissi a Michela che se non avesse accettato quella sfida io non avrei scritto la commedia. In realtà ero l’unico a credere con convinzione nella sua caratura teatrale. Capivo che poteva fare l’attrice. Ci furono moltissime repliche, poi dovemmo interrompere per i suoi troppi impegni". Non crede che Murgia abbia sacrificato la sua vocazione di scrittrice per quella di attivista?

"Dal suo punto di vista, fare la scrittrice era un modo per fare l’attivista e su quel versante era imbattibile: tastava il presente, annusava l’aria e coglieva al volo le cose. Fare narrativa significa richiudersi nel silenzio e nel proprio mondo linguistico e questa operazione la faceva soffrire. Ma attenzione: la sua saggistica del contemporaneo non è inferiore ai suoi romanzi. Opere come Stai zitta! o Manuale per diventare fascista faranno scuola per chi praticherà scrittura movimentista".

È ‘Accabadora’ il suo libro migliore?

"È un romanzo bellissimo che ho seguito da quando era un racconto di 25 pagine. Ma anche uno dei primi libri, Ave Mary, affronta in modo profondo questioni politiche e confessionali. Era una vorace lettrice e possedeva uno stile personale frutto del suo sguardo".

Soffriva per i continui attacchi degli odiatori?

"Il punto più basso si è verificato all’annuncio della malattia, anche se, alla sua morte, abbiamo assistito a una sorta di santificazione anche da parte di gente che avrebbe dovuto tacere". A chi lascia la sua eredità intellettuale?

"A tutti i cittadini che non vogliono avere un pensiero omologato. Michela ha fatto i lavori più umili e ha deciso di mettere in comune il suo pensiero con la società. Mi colpì quello che disse a studenti in un liceo: ‘vi auguro di non essere mai schiavi’. Si impegnava con la faccia e con il corpo".

Come è stato il periodo della sua malattia?

"Ha deciso di investire quel tempo in modo programmatico facendo della battaglia sulla famiglia queer una priorità. Diceva che a 50 anni si sentiva di aver già vissuto dieci vite".