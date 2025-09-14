Fois: "Una vita che racconta la Storia"

"Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi". Ha un inizio fulminante il nuovo romanzo di Marcello Fois ‘L’immensa distrazione’ (Einaudi) uscito da pochi giorni. Un inizio che rimanda a suggestioni sudamericane (Marquez) e mitteleuropee (Kafka). "L’incipit – spiega lui – contribuisce molto all’opera ed io ho lavorato su questo. È un romanzo capitale nella mia carriera che vuole possedere il senso del classico: va impostata una storia ordinaria che è in realtà straordinaria".

La vicenda, ambientata in un’Emilia fatta di campi, industrie e infinite pianure, è quella di un fiero imprenditore delle carni, Ettore appunto, che ha saputo trasformare un semplice mattatoio in un impero con l’accanimento di chi conosce la miseria e l’astuzia. Lo hanno aiutato la famiglia, gli inganni, i silenzi. L’autore presenta il volume martedì alle 18 al Mast nell’ambito de ‘La voce dei libri’ in dialogo con Marco Antonio Bazzocchi. Poi lo aspetterà un lungo tour promozionale in giro per l’Italia. "La mia idea – spiega – è che siano i libri a parlare e l’autore a scomparire ma oggi questo non è possibile. È cambiata la natura del lettore che è diventato spettatore e che, in quanto tale, si aspetta uno scrittore-performer". Dunque, Ettore Manfredini da morto si risveglia per pochi attimi, il tempo per capire che vivere rappresenta un’immensa distrazione dal morire, ma anche per rivedere la sua esistenza e gli snodi più importanti attraversati. Trenta secondi per fare i conti con la propria memoria.

Fois, come mai ha deciso di accantonare le sue radici sarde e ambientare un romanzo in Emilia?"Intanto perché mi sembrava giusto rendere omaggio alla mia seconda patria, alla terra che mi ha accolto e dove vivo benissimo. E poi perché le vicende dei Manfredini e di quest’uomo che muore a 95 anni dopo una vita fatta di fatica e determinazione è una storia padana, lineare, per niente epica. Qui non c’è enfasi, non ci sono drammi omerici".

Perché ha ambientato la parabola di questa stirpe in un fazzoletto di paesi modenesi?"Dopo essermi molto documentato, ho visitato Castelnuovo Rangone, Montale, Settecani. È lì che si muovono i miei personaggi. Mi hanno colpito più cose, ad esempio che Castelnuovo abbia dedicato un monumento al maiale. Ma soprattutto ho scoperto che il Pil di Montale, un luogo con alcune ville bellissime, è impressionante: lì si capisce quanto possa produrre l’industria dell’auto, dei salumi, dell’aceto balsamico".

La madre Elda, la moglie Marida e poi il primogenito Carlo ed Ester che rimane invischiata nella lotta armata... La famiglia resta sempre centrale nei romanzi? E deve fare i conti con la Storia?"La famiglia è il nodo della letteratura universale, a partire dall’Iliade e dall’Odissea. Perché è dal microcosmo che si sviluppa il macrocosmo. Basta pensare a cosa scrive Tolstoj all’inizio di ‘Anna Karenina’: tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Se sai scrivere del particolare sai scrivere dell’universale. Manfredini conosce le leggi razziali, il boom economico e il terrorismo. La Storia ci attraversa, ognuno di noi dalla Storia ha preso in carico quello che lo ha investito".

Ma lei ha conosciuto nella vita reale un qualche Ettore?"Lui è un mix di imprenditori virtuosi e meno virtuosi che ho incontrato. Ogni personaggio contiene pezzi di qualcuno, è sempre Frankenstein".