"Folgorata dalla danza di Martha Graham"

L’eccezionalità del debutto a Bologna della Martha Graham Dance Company, sabato (ore 21) e domenica (ore 16) al Comunale Nouveau con un programma a quattro titoli, vanta anche la presenza da guest della compagnia di Eleonora Abbagnato, (che danza per la prima volta con la compagnia newyorkese) e che racconta lo spettacolo alla vigilia del debutto.

Signora Abbagnato, quando ha scoperto le coreografie di Martha Graham, la sacerdotessa della modern dance?

"Nel 1997, all’Opéra di Parigi, quando danzai per la prima volta una sua coreografia. Mi preparò Janet Eilber, ora direttrice artistica della compagnia, per un ruolo da solista, uno dei miei primi, in Temptations of the Moon. Scoprii allora la tecnica Graham e ne rimasi folgorata".

Come si sono riannodati i fili che la porteranno al Comunale Nouveau a danzare due coreografie della Graham, e proprio con la sua compagnia?

"Devo ringraziare Daniele Cipriani, l’impresario che ci porta in Italia la compagnia, al quale avevo confidato il mio desiderio di danzare ancora una volta la Graham prima di smettere".

Sui socials abbiamo seguito il suo soggiorno a New York presso la compagnia per preparare il tour a Bologna.

"Un’opportunità entusiasmante, nei nuovi studi della compagnia, bellissimi. Seguire le lezioni di tecnica Graham, alla base della danza moderna, è stato un grande arricchimento, tanto che vorrei portare un loro maestro a insegnare alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma che dirigo. Ho potuto anche conoscere la nuova generazione di danzatori della compagnia: bravissimi! Studiare con i loro eccellenti maestri è stato molto interessante e per la preparazione delle mie due coreografie come ripetitrice ho ritrovato proprio Janet Eilber!"

Debutterà nell’assolo ’Lamentation’, datato 1930, signature della stessa Graham, affidato a selezionati interpreti: "una figura né umana né animale, né maschile né femminile, un ritratto che è l’immagine del dolore".

"Sì, un assolo di pochi minuti ma molto complesso per il quale occorre una notevole maturità. Ricordo che all’Opéra ero sostituta di un’étoile per interpretare Lamentation ma allora non ebbi l’opportunità di danzarlo: lo ritrovo ora, in un’altra fase della mia carriera. La musicalità è molto precisa, bisogna introiettarla e con i movimenti e le pose tipici della tecnica Graham gestire il costume in cui sarò imbrigliata: un tubo in jersey elastico color viola con cui il corpo crea forme scultoree di grande effetto".

La vedremo anche in ’Canticle for innocent comedians’: otto “vignette” del 1952, celebrazione degli elementi naturali. Purtroppo perduto, sarà riproposto ’in stile’.

"Sì, insieme a Lloyd Knight, storico danzatore della compagnia, danzerò il duo Moon: l’unico brano originale sopravvissuto grazie a un filmato dell’epoca".

Oltre a ’Errand into the Maze’, cult della Graham che nel 1947 rivisitava il mito di Teseo dal punto di vista di Arianna, il programma di Bologna presenta ’Cave’, in prima italiana, nuova creazione firmata Hofesh Shechter da un’idea della star del balletto Daniil Simkin.

"È proprio quel Simkin che da direttrice invito come ospite al Teatro dell’Opera di Roma e che dimostra di non essere solo un fuoriclasse del balletto ma anche un artista aperto alla contemporaneità. Una dimostrazione di come le strade della danza si incrocino sempre".