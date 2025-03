Pieve di Cento, il 21enne folgorato è uscito dal coma. “Salvato dal papà”

Castello d’Argile (Bologna), 22 marzo 2025 – “Il ragazzo si è svegliato dal coma. Non ci sono danni cerebrali, né di altro tipo. È chiaramente ancora debole e resterà al Bufalini per qualche giorno”.

A parlare è Luca Borsari, il sindaco di Pieve di Cento che dà un aggiornamento sulle condizioni di salute del suo giovane concittadino di ventuno anni rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro a Castello d’Argile, mentre stava potando degli alberi assieme al padre.

E da quanto è emerso finora è stato proprio il genitore a salvargli la vita, prima che arrivassero i soccorsi, praticandogli un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca mentre era al telefono con il 118.

Giovedì scorso, intorno alle 11,30, il giovane si trovava a Castello d’Argile, in via Rusticale, nel giardino di una abitazione privata su un cestello di un mezzo di lavoro, e si stava apprestando a potare degli alberi. A un certo punto il 21enne, per cause in via di accertamento, avrebbe urtato dei fili dell’alta tensione.

Il giovane era rimasto folgorato dalla corrente elettrica. Era stato dato l’allarme e sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione dell’Arma e il sindaco di Argile, Alessandro Erriquez, per sincerarsi dell’accaduto. Il ragazzo era stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Erriquez aveva poi avvertito il collega Borsari dell’infortunio sul lavoro, visto che riguardava un cittadino di Pieve.

Dopo i primi soccorsi, il ragazzo era stato appunto portato con l’elisoccorso all’ospedale nel reparto grandi ustionati della struttura ospedaliera di Cesena. “Ho appena avuto la gioia – continua il primo cittadino che spiega la dinamica dell’incidente – di parlare con suo papà. E ci tengo a nome suo e della mamma a chiarire che il giovane non è dipendente ma è un artigiano, lavoratore autonomo. Stava eseguendo un intervento di potatura insieme a suo padre, anche lui artigiano (con una ditta specializzata, ndr). Era sul cestello con l’imbragatura, il cestello ha inavvertitamente toccato i cavi elettrici”.

E il primo cittadino aggiunge altri particolari: “Il padre ha chiamato i soccorsi e ha salvato il figlio con massaggio cardiaco e con la respirazione bocca a bocca. Tutta la comunità di Pieve di Cento sta vivendo un profondo e dolcissimo sollievo e non vede l’ora di riabbracciarlo”.

Il giovane è conosciuto in paese in particolare nel mondo dello sport, nella disciplina del rugby giocando a un buon livello.