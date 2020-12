Bologna, 8 dicembre 2020 - File davanti ai negozi, selfie in via D'Azeglio e in piazza Maggiore a Bologna, tra luminarie di Lucio Dalla (foto) e albero di Natale. Neppure la pioggia ha tenuto a casa la folla che si è riversata nella T oggi pomeriggio.

Natale senza i tuoi, divieti dei paesi confinanti - Shopping, pranzi e passeggiate: il centro preso d'assalto

Tantissime persone che, con i negozi (e i confini comunali) aperti, hanno approfittato per inaugurare la corsa ai regali di Natale. Una folla prevedibile, ma che stona con le restrizioni imposte per contenere la pandemia da parte del governo.