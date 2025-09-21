Folla per l’addio a Taddei: "Imprenditore visionario. Regalava sogni a tutti"

"All’inizio promisi a mia moglie di fermarmi a 10-15 dipendenti. Come tutte le cose che iniziano non si sa mai come andranno a finire. I primi tempi eravamo Marisa e io e per sei mesi abbiamo avuto l’ufficio in casa nostra. Dovevamo pensare al marchio, al nome, a cosa fare: alla fine scegliemmo Euroricambi. Suonava bene...". Poche parole, ma capaci di racchiudere in un’unica immagine il profondo impegno che ha contraddistinto Orazio Taddei nella sua vita, giorno dopo giorno. Parole che accompagnano ora l’imprenditore, morto giovedì all’età di 87 anni, nel suo ultimo viaggio, vegliato da una corona di fiori bianchi e circondato dall’affetto sincero di chi gli ha voluto bene.

Ieri mattina, pochi minuti prima della messa, la chiesa di San Nicolò di Calcara era già gremita, tra chi è rimasto in piedi e chi ha seguito il rito funebre dall’esterno, sotto il caldo sole di settembre. Tutti con le mani giunte in preghiera, per rendere omaggio a "un imprenditore d’altri tempi" ma anche a un uomo profondamente legato al territorio e alla comunità. Era il lontano 1979 quando, spinto da un’intuizione lungimirante, Taddei fondò a Crespellano la sua Euroricambi: una piccola officina che, nel tempo, si è trasformata in un gruppo industriale di cinque aziende, oggi leader mondiale nel settore dei ricambi per cambi e differenziali di veicoli industriali, autobus e macchine movimento terra. Una crescita costante, non solo in termini di fatturato, redditività e solidità finanziaria, ma anche nel rispetto di quei valori etici e di responsabilità sociale che, come ricordato, hanno sempre guidato il suo spirito imprenditoriale fin dagli esordi. Un cammino professionale e umano che, ieri mattina, è stato così ricordato dai numerosi presenti, stretti in un solo abbraccio per l’ultimo saluto all’imprenditore: ognuno col suo personale ricordo, conservato nel cuore, come piccoli tasselli di un unico grande mosaico.

"Era un uomo di grande intelligenza, capace di regalare autentiche amicizie. Si è sempre impegnato con passione, per rendere il lavoro un’esperienza piacevole e stimolante" ha ricordato il parroco durante il rito funebre, evocando alcuni momenti indimenticabili della vita e della carriera di Taddei, senza dimenticare il suo legame con la comunità. "La sua dedizione per la meccanica lo ha portato ad attraversare i continenti e a fondare un’azienda a cui ha sempre dedicato anima e corpo – riavvolge il nastro la figlia –. Quando parlava del suo lavoro, i suoi occhi si illuminavano di entusiasmo e riusciva a trasmettere immediatamente la sua passione per gli ingranaggi. Ma era anche dotato di una grande ironia, tanto da avere sempre la battuta pronta. Un’ironia gentile, a volte geniale, che ci ha regalato momenti speciali: momenti che, negli anni, in famiglia abbiamo sempre ricordato con un sorriso, condividendo risate indimenticabili".

Attimi e ricordi che sembrano così incrociarsi l’uno con l’altro, come legati da un filo invisibile. "Tra le tante cose che ci ha insegnato, c’è soprattutto l’importanza di trovare una passione in cui credere nella vita. Che sia lo sport, lo studio, il lavoro, la musica, l’arte o la natura – conclude la figlia –. Una passione sincera, senza dimenticarsi di portare con sé un piccolo pezzo di ironia, per rendere la propria vita più leggera e felice".

Giorgia De Cupertinis