Folla sul prato dell’Osservatorio: 800 persone con gli occhi al cielo

Il fascino immortale delle stelle cadenti. Circa 800 persone hanno osservato le stelle cadenti dal prato dell’Osservatorio comunale di San Giovanni in Persiceto. Giovedì, venerdì e sabato scorsi il Gruppo astrofili persicetani aveva organizzato serate di osservazione, e non solo, del fenomeno cosmico.

"E’ stato davvero un record di presenze in occasione delle tre serate che avevamo organizzato – dice l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio, del Planetario e del Museo del Cielo e della Terra – quello delle stelle cadenti, o meglio delle meteore. Oltre all’osservazione del cielo avevamo predisposto diverse attività: descrizione del cielo stellato come fosse la cupola di un planetario; osservazione al telescopio di oggetti celesti, come Saturno e Giove e visite guidate al planetario ed al museo". Grazie a un particolare dispositivo collegato al radar francese Graves a Digione, i visitatori hanno potuto poi ascoltare il suono che emettono le meteore al momento del loro ingresso nella nostra stratosfera. "Insomma – aggiunge Serra –, con il nostro sistema di ricezione audio chi non è riuscito a vedere le stelle cadenti ha potuto però sentire la loro ‘voce’". Prossimo appuntamento con il Gruppo astrofili persicetani è per lunedì prossimo alle 21 nel chiostro di San Francesco: è in programma un incontro e si parlerà di geomagnetismo.

p. l. t.