Folla in via Rizzoli per un nuovo negozio: cosa succede a Bologna

Bologna, 12 aprile 2025 – Folla in centro a Bologna per l’inaugurazione di un negozio in via Rizzoli. Tanta gente in giro in centro anche per i T-days, la pedonalizzazione totale del centro di Bologna, in vigore il sabato e la domenica. Numerosi passanti si sono incuriositi vedendo tante persone in fila per entrare nel nuovo store.

Via Rizzoli oggi è stata infatti invasa da fan e clienti affezionati: dopo un countdown urlato a squarciagola, si sono aperte, sotto le Due Torri, le tende rosse del primo negozio di Amabile Jewels. Da un’idea nata sui social a una realtà concreta nel centro storico di Bologna: Martina Strazzer, influencer e imprenditrice modenese, ha inaugurato oggi il primo punto vendita fisico del suo brand di gioielli.

Tanta gente in fila in via Rizzoli a Bologna per il taglio del nastro del nuovo negozio (foto Schicchi)

Tanta curiosità tra i passanti

Il negozio, che si trova in via Rizzoli, ha radunato per l’occasione tantissime persone in una delle vie più centrali e frequentate della città, a pochi passi dalle Due Torri, creando non poca curiosità nei passanti.

L’attesa però è stata documentata accuratamente sui social: “Non riesco a spiegare come mi sento” ha scritto l’influencer sui suoi social documentando l’apertura.

“Avere una folla di migliaia di persone, una piazza piena di persone che contava insieme a me per celebrare questo momento penso sia stata la cosa più bella vissuta con questa splendida community fino ad ora”.

L'influencer e imprenditrice modenese Martina Strazzer apre il suo primo negozio fisico a Bologna in via Rizzoli 4

L’evento al Cinema Modernissimo

Per prepararsi all’apertura dello store, l’influencer ha anche organizzato nella giornata di ieri una mattinata ad hoc per i fan, interamente vissuta nel Cinema Modernissimo. "Prima di aprire le porte del nostro negozio – ha scritto sui social Martina Strazzer – abbiamo deciso di fermarci per condividere questa attesa in maniera diversa, diremmo quasi speciale”.

Fondato cinque anni fa, Amabile Jewels è diventato in breve tempo un marchio di riferimento per migliaia di giovani grazie a una forte identità digitale e a una community che oggi conta oltre 770.000 follower solo su Instagram.

o.fi.