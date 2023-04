Folle carambola tra quattro vetture e una moto Tre automobilisti feriti, centauro gravissimo

Quattro autovetture e una moto coinvolte, quattro feriti e la circolazione letteralmente paralizzata per ore. Questo il bilancio del grave, ennesimo, incidente avvenuto ieri mattina sulle strade della Bassa bolognese al confine tra Budrio e Minerbio. Erano da poco passate le 8 della mattina tra via del Luzzo e la Provinciale 5 Savena Superiore in frazione di Armarolo di Budrio. Ad un certo punto, per cause che saranno da accertare, una moto ‘da viaggio’ grigia si è scontrata, in un impatto fronto laterale, con una macchina che procedeva in direzione opposta. L’urto tra i due mezzi è stato tale che la moto è rimasta letteralmente appesa alla portiera posteriore dell’auto mentre il motociclista, un 37enne è stato sbalzato di diverse centinaia di metri sull’asfalto. Questo primo impatto fra la moto e l’automobile ha trascinato in una carambola infernale di scontri le tre auto che seguivano la moto e la macchina.

Due mezzi, infatti, per evitare l’impatto con l’auto e la moto, si sono tamponate e una vettura è finita fuori strada nel canaletto a margine della carreggiata. Un’altra macchina, che seguiva l’auto che si è scontrata con la moto, è stata colpita dalla carambola dei primi due mezzi e si è intraversata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono prontamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Minerbio-Baricella-Malalbergo con due pattuglie.

I berretti bianchi si sono occupati da subito di ricostruire la dinamica che ha portato a questo maxi incidente e, poi, di chiudere la strada. Il tratto era, infatti, pieno di detriti dei vari mezzi coinvolti. La Provinciale numero 5, in quel tratto, è rimasta chiusa diverse ore per permettere i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, oltre che la rimozione dei veicolo e il soccorso dei feriti, e il traffico si è paralizzato.

I sanitari del 118 sono, poi, tempestivamente arrivati con vari mezzi: due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso di Ravenna. Quattro le persone rimaste ferite. Ad avere la peggio il motociclista 37enne che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità per i vari traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.

Altri due automobilisti sono stati portati in ospedale in codice di media gravità. La quarta persona coinvolta ha, invece, riportato solo ferite lievi.

Stando ai primi rilievi degli agenti della Polizia Locale alla base dell’incidente ci sarebbe un’invasione di corsia.

Zoe Pederzini

