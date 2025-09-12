Folle inseguimento in A14. Non paga la benzina e scappa. Fermato dalla polizia stradale

La macchina che guidava non era rubata. E non aveva droga o refurtiva a bordo. Malgrado questo, dopo aver fatto rifornimento senza pagare in una stazione di servizio dell’A14 a Rimini, intercettato dalle pattuglie della Polstrada in territorio di Cesena, il ventiseienne abruzzese ha ingaggiato una fuga a tutta velocità, conclusasi ‘col botto’ in tangenziale a Bologna.

Erano circa le 21 di martedì quando le pattuglie della polizia stradale sono state informate del furto al distributore e si sono messe sulle tracce dell’auto scappata via senza pagare, un Range Rover. Il fuoristrada è stato intercettato dai poliziotti a Cesena: tutti i tentativi di fermare l’auto sono risultati inutili e così è partito un lunghissimo inseguimento. Il ventiseienne ha guidato a folle velocità fino al casello di San Lazzaro, che ha imboccato sfruttando l’apertura della corsia dedicata ai mezzi d’emergenza. Ha continuato la fuga lungo tutta la tangenziale fin quando, a Borgo Panigale, non si è trovato la strada bloccata da un’auto della polizia, contro cui ha impattato. Nella carambola seguita allo scontro, il Range Rover è finito anche contro un’altra auto di passaggio. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Il giovane è quindi stato finalmente fermato e identificato: non ha acconsentito a essere sottoposto all’alcoltest, motivo per cui è stato denunciato. Risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell’auto di servizio e probabilmente si vedrà presto arrivare a casa anche la multa per non aver pagato il casello a Bologna. Una fuga folle, pericolosa e senza motivo la sua, interrotta dalla prontezza degli agenti che hanno evitato portasse a conseguenze ben più gravi.

n. t.