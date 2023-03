Folle inseguimento in autostrada Sperona la polizia e fugge nei campi

Un mirabolante inseguimento che si è concluso con un agente ferito, per fortuna non gravemente, e il fuggitivo che dopo avere attraversato di corsa autostrada e tangenziale e avere scavalcato con un balzo la barriera jersey che divide la carreggiata con i campi circostanti, si è dileguato nella notte.

È quanto successo attorno alle 22.30 di domenica. Tutto è cominciato quando nei pressi dell’uscita della tangenziale della Fiera, una pattuglia della polizia stradale, grazie al sistema ’Targa system’, ha individuato una Fiat Stilo che risultava priva di assicurazione. Così, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente del veicolo, che anziché fermarsi per tutta risposta ha accelerato, sfuggendo al blocco. I poliziotti si sono così lanciati all’inseguimento, chiedendo anche l’intervento di una seconda pattuglia di rinforzo. La Fiat Stilo ha poi imboccato l’autostrada a Casalecchio, in direzione Sud.

Tallonato dalle due pattuglie, l’automobilista in fuga ha iniziato a zigzagare tra le corsie, cercando di impedire ai poliziotti di superarlo, ma alla fine una delle due pattuglie è riuscita a posizionarglisi davanti: il fuggitivo a quel punto ha ben visto di tamponarla, per proseguire poi la propria folle corsa. Finché ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il new jersey; nella carambola che ne è seguita, ha speronato la seconda auto della polizia stradale, ferendo uno degli agenti a bordo, che ha poi ricevuto sette giorni di prognosi in pronto soccorso. A quel punto, l’automobile senza assicurazione è rimasta in panne e il conducente è sceso di corsa, ha attraversato autostrada e tangenziale a piedi e, dopo avere scavalcato la barriera di protezione, è fuggito nei campi vicini, facendo definitivamente perdere le proprie tracce. Le indagini per rintracciarlo sono ancora in corso.

f. o.