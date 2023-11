Follia al kiss&ride della stazione. Vigilante investito e trascinato

Ha pigiato l’acceleratore e puntato contro la guardia giurata che lo aveva invitato a spostare la macchina, investendo l’uomo e trascinandolo per metri sopra al cofano della sua auto. L’incredibile vicenda è avvenuta martedì mattina, nel parcheggio del Kiss&Ride della stazione centrale. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polfer, che sono subito intervenuti per soccorrere il vigilante quarantunenne, l’imprenditore di 56 anni, già con precedenti alle spalle per reati contro la persona, era stato richiamato dall’addetto alla sicurezza, che lo aveva invitato a spostare la sua Mercedes, parcheggiata sulle strisce a ostruire il passaggio dei pedoni. L’uomo, che in quel momento si trovava fuori dalla macchina, è allora salito a bordo, ma invece di spostare civilmente l’auto, ha inserito la retromarcia, cercando di investire la guardia giurata che è riuscita però a evitare l’impatto e annotare il numero di targa della Mercedes.

Ancora non contento, l’automobilista ha allora accelerato, partendo alla massima velocità diretto proprio contro la guardia giurata che è stata investita ed è finita sul cofano dell’auto. Che neanche a quel punto si è fermata, percorrendo 50 metri con il quarantunenne in bilico. Il vigilante è infine stato sbalzato a terra e solo per un caso miracoloso non si è procurato traumi gravi. Il cinquantaseienne, invece, ha proseguito la sua folle corsa, uscendo dal kiss&ride e facendo perdere, momentaneamente, le sue tracce.

I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer, dopo aver soccorso la vittima, hanno subito avviato le indagini, partendo dalla targa fornita dal vigilante e dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, che hanno ripreso tutta l’assurda scena e pure immortalando l’automobilista. Gli agenti hanno quindi individuato l’abitazione dell’investitore, che a quanto pare aveva già avuto la patente ritirata per guida sotto l’effetto di sostanze, e si sono appostati in attesa che l’uomo tornasse: quando è arrivato, sempre al volante della Mercedes, è stato bloccato, non senza difficoltà, e portato negli uffici della Polfer, dove al termine degli accertamenti tesi a capire se fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate e la Mercedes è stata sequestrata. In direttissima, per lui è stato disposto l’obbligo di firma, in attesa del processo a dicembre.