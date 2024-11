Fondazione Ant, la cena solidale. Tre chef e un’asta di eccellenze

Una cena curata da tre celebri chef del territorio, un’asta enogastronomica e un mercatino natalizio culinario: sabato a Palazzo De’ Toschi torna, per la terza edizione, l’asta "Le eccellenze del territorio ed oltre", promossa da Fondazione Ant Italia Onlus con il sostegno di Banca di Bologna. "La serata si aprirà alle 19 con il nostro mercatino solidale, e successivamente gli chef Ivan Poletti, Max Poggi e il pastry chef Gabriele Spinelli proporranno una cena a buffet, durante la quale si svolgerà l’asta enogastronomica condotta da me, Duccio Caccioni e Alberto Mauroner della Casa d’Aste Estense di Ferrara. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mammografo", spiega Eleonora Gazzotti di Ant. Che prosegue: "Credo che questa sarà l’ultima edizione dell’evento strutturato così sotto Natale, bisogna sempre rinnovarsi".

All’asta di sabato verranno battuti prodotti pregiati del territorio, come il tartufo di Savigno, bottiglie Magnum, i mieli di Conapi, aceto balsamico, l’olio dei frantoi Valsanterno e Sapigni, il cioccolato di Modica, le palline per l’albero di Natale di Italia Zuccheri, ceste con specialità locali, 30 ’baffi’ di pregiato salmone norvegese della ditta Fjord, una bottiglia di brandy Villa Zarri, ma non solo: anche menù Longevity ideati da Annamaria Acquaviva per il ristorante Ginkgo a Palazzo di Varignana e i panettoni da 3 chili di Gabriele Spinelli.

Nel corso della serata, sponsorizzata da Banca di Bologna e per la prima volta anche da Draghetti, si potranno gustare le specialità degli chef: il flan di patate con spuma di mortadella e cialda di pane di grani antichi, i tortellini in crema di parmigiano di Ivan Poletti, l’iconica cipolla di Medicina arrosto con limone e foglie di campo di Max Poggi, e il panettone tradizionale, accompagnato da crema pasticcera al limone e vaniglia, realizzato da Gabriele Spinelli. Inoltre il Forno Brisa mette a disposizione il proprio pane, e il Caab i melograni.

"Al mercatino solidale i partecipanti potranno cimentarsi nei primi regali di Natale", ricorda Gazzotti, tra pezzi di parmigiano stagionato 55 mesi del Consorzio Parmigiano Reggiano, i vasi Amarena Fabbri, creme al parmigiano con tartufo del Caseificio Bazzanese, ciccioli e salsiccia passita della Bottega del Macellaio di Savigno, il salumi Clai, vini pregiati e tanto altro. Il ricavato andrà interamente alla Fondazione Ant (così come il costo del biglietto d’ingresso, in cui è inclusa la cena, acquistabile qui https://regalisolidali.ant.it/prodotto/asta-enogastronomica-sabato-30novembre-bologna/)

Alice Pavarotti