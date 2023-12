Fondazione Ant, l’evento: "Il compleanno più bello"

Fondazione Ant porta nel centro storico la magia del Natale, che è "solidarietà e generosità". Domani e domenica, dalle 10 alle 19, le vie Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi saranno teatro della prima edizione di An-T-Days, "l’impresa più importante della mia carriera – commenta Eleonora Gazzotti, organizzatrice dell’evento e presidente del comitato Eubiosia di Ant –. Da circa un anno lavoriamo all’enorme manifestazione, che chiude il cerchio dei festeggiamenti per i 45 anni di Ant". Lungo i due lati delle vie della zona T, un mercato solidale formato da cento stand che sostengono la causa della Fondazione, donando fondi alle attività di assistenza e alla prevenzione oncologica. "Il fine degli acquisti è benefico, quindi mostra il nostro significato di Natale: lontano dal consumismo, ma vicino a chi soffre, promuovendo la tutela dell’ambiente – spiega Gazzotti –. Negli stand centrali di Ant, che saranno dietro piazza Maggiore, con dolciumi e cioccolateria, l’iniziativa Riempi la sporta dedicata al vintage, che continua nei banchi dei nostri Charity point. Contiamo anche uno stand dedicato al progetto di piantumazione di alberi nei ‘Boschi della Vita’. In più, c’è uno stand-bar dove si potranno assaggiare i dolci di Fabbri e il caffè di Mokarabia". Di fronte al Nettuno, ci sarà l’Isola della Salute di Ant: l’ambulatorio mobile sarà a disposizione dei cittadini. "Portiamo in campo la prevenzione – racconta l’organizzatrice –, prendendo le prenotazioni delle visite di prevenzione oncologica gratuite del 2024".

La ricca offerta valorizza anche il nostro territorio. In quest’ottica, ci saranno le degustazioni di Italia Zuccheri, Parmigiano Reggiano, Muta Salsamentari 1876 e Appennino Food. Poi ancora gli stand del Caab con i suoi melograni, di Palazzona di Maggio e della cooperativa sociale Impresa Possibile e del Comune di Ozzano. Non manca l’artigianato, con le creazioni di Francesca Russo e il romanziere Tommaso Volpi, con i prodotti di bellezza di Vecchi Barbara Oltree e le borse fatte a mano di Amo srl. Presenti anche Maresca&Fiorentino, l’associazione Piccoli Grandi Cuori e il banco del Monopoly edizione Bologna, con una casella dedicata ad Ant. "L’attività della Fondazione è tra i fiori all’occhiello che ha reso Bologna seconda per qualità della vita – prosegue la presidente –. Viviamo un momento di coesione: questo è un evento solidale che speriamo diventi una tradizione nella nostra città, reso possibile grazie agli sponsor Emil Banca e Rekeep, e aspettiamo il sindaco Lepore in piazza per sostenere la causa".

Per i più piccini in via Rizzoli ci sarà Babbo Natale, "accompagnato da due elfi – conclude Gazzotti –. Tutti insieme regaleranno ai bambini piccoli doni provenienti da Amazon".

Mariateresa Mastromarino