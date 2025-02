Fondazione Ant, saldi speciali

Saldi speciali di inizio anno, quelli promessi dalla sede casalecchiese della fondazione Ant, che sabato prossimo rinnova l’appuntamento con il suo Benarrivato 2025. Apertura degli spazi di Gianna Plicchi studio per Ant di via Leonardo da Vinci, dove dalle 10 alle 18 verranno presentate le novità del nuovo anno e proposte le occasioni. Alle 10,30 e alle 15,30 in programma poi la presentazione del libro di Rossella Giliberti: il Manuale pratico di lettura del Tarocchino bolognese, col racconto di aneddoti, curiosità, tradizioni popolari, riferimenti storici collegati al gioco e alle carte tipiche della nostra città.