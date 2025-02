Fondazione Ant. Un’auto ibrida allo staff medico

Un’auto ibrida, grazie alla quale i sanitari di Fondazione Ant portano ogni giorno l’assistenza medico-specialistica gratuita direttamente a casa di oltre 1.500 persone malate di tumore nel bolognese. Questa è la donazione offerta dall’imprenditore Pier Giorgio Felcaro alla realtà del Terzo Settore fondata nel 1978 dal Prof. Franco Pannuti. Inoltre, finanzierà cinque giornate di visite gratuite di prevenzione oncologica rivolte ai cittadini di Bologna e Provincia.

Felcaro, che ha proseguito l’attività dell’omonima azienda, fondata dal padre Roberto un secolo fa e condotta attualmente dal figlio Leonardo, ha così motivato il suo gesto: "Ho scelto Ant per il prezioso aiuto di assistenza sanitaria e psicologica che da tanti anni la Fondazione garantisce alle persone che soffrono di patologie oncologiche garantendone la dignità e affinché tale impegno possa proseguire insieme all’attività di prevenzione".

Nel dettaglio, Pier Giorgio Felcaro si è fatto carico dei costi di acquisto di una macchina ibrida, sulla quale è stato apposto il logo del centenario dell’azienda di famiglia e che è stata resa disponibile per uno dei medici che opera nella sede bolognese di Ant e da li raggiungono quotidianamente le case degli Assistiti. Felcaro finanziera anche cinque giornate di visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie nell’ambito dei progetti ginecologia, mammella e tiroide della Fondazione Ant. Le visite verranno effettuate negli ambulatori della Fondazione Ant, in via Jacopo di Paolo, 36 a Bologna, dalle ore 9 alle ore 13, prenotabili sul sito dell’Onlus. Le mattine del 17 febbraio, del 17 e 31 marzo e dell’11 aprile sono dedicate al progetto ginecologia. Quelle del 25 febbraio, il 18 marzo, l’8 aprile e il 6 maggio sono dedicate al progetto mammella. Infine le mattine del 9 e del 23 maggio al progetto tiroide.