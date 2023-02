Fondazione Carisbo Assemblea, 8 nuovi soci E in Fiera bis di Calzolari

Otto nuovi soci per l’assemblea della Fondazione Carisbo, che nella riunione di ieri mattina ha eletto dei nuovi componenti a integrazione dei posti rimasti vacanti.

Entrano nel parlamentino dei ‘100’ di Casa Saraceni Alberto Biavati, comandante della Squadra aerea dell’Aeronautica militare, Isabella Bonvicini, già responsabile comunicazione e relazioni esterne di BolognaFiere, Giuseppe Nicola Coccia, consulente contabile e amministrativo, il regista sceneggiatore e produttore cinematografico Giorgio Diritti, il penalista Pietro Giampaolo, Massimo Kolletzek, consulente nel settore del trasporto aereo e della mobilità di superficie, già direttore operazioni aeroportuali al Marconi. Eletti anche Silvia Squarzoni, avvocato con specializzazione in diritto civile e commerciale, Danila Valenti, medico chirurgo palliativista, direttrice del dipartimento dell’Integrazione e della unità operativa della Rete delle cure palliative della Ausl di Bologna. L’Assemblea dei Soci ha inoltre confermato per un secondo mandato Ivano Dionigi, ex rettore dell’Università di Bologna, giunto al termine del primo mandato decennale.

Primo giorno per il nuovo cda anche per BolognaFiere, con il debutto di Valerio Veronesi, Presidente della Camera di Commercio di Bologna, Teresa Lopilato, esperta di diritto tributario e Lord Stephen A. Carter, ad di Informa Group. Come primo atto il Cda ha votato all’unanimità la rielezione a Presidente di Gianpiero Calzolari e l’elezione di Rosa Grimaldi a Vice Presidente. Tra gli obiettivi del nuovo mandato, l’internazionalizzazione, la diversificazione delle attività del Gruppo e la valorizzazione degli spazi del quartiere fieristico bolognese, a seguito anche dei conferimenti immobiliari dei soci. "Ringrazio il CDA per la rinnovata fiducia – afferma Gianpiero Calzolari, e prosegue –. Dopo l’aumento di capitale e la sottoscrizione del prestito obbligazionario con Informa Group, procede a passo spedito il percorso verso la crescita e l’internazionalizzazione del Gruppo BolognaFiere. Obiettivo del nuovo cda sarà la quotazione della società. Una sfida importante per lo sviluppo del nostro territorio, a cui tutti i soci, pubblici e privati, sono chiamati a contribuire"