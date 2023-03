Fondazione Carisbo Avanzo di 23 milioni di euro I progetti finanziati sono 361

Erogazioni deliberate per 18,2 milioni di euro. Un avanzo di esercizio di quasi 23 milioni di euro. Un patrimonio netto contabile che continua a salire e supera i 900 milioni di euro. E un numero di progetti approvati che tocca quota 361. Questi i principali numeri del Bilancio di missione 2022 della Fondazione Carisbo. La bozza circolata tra i soci nei giorni scorsi e che il Resto del Carlino ha potuto visionare, sarà votata all’assemblea lunedì, mentre l’approvazione finale del Collegio di indirizzo arriverà entro fine aprile. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE La Fondazione – che nel giugno 2022 ha eletto Paolo Antonio Beghelli successore di Carlo Cipolli alla presidenza - persegue la propria missione istituzionale erogando gli utili prodotti dalla gestione del patrimonio a sostegno delle iniziative del territorio e dei progetti che direttamente promuove. Nel 2022, sono stati attivati 361 progetti per un totale di 18,1 milioni di euro investiti per iniziative nazionali. Ma come sono stati divisi questi soldi? La fetta più cospicua ha riguardato il ’Volontariato e le iniziative di filantropia e beneficenza’, con oltre 7 milioni erogati (pari al 38,8% del totale) per 151 progetti realizzati. Segono poi ’Arte, attività e beni culturali’, con quasi 6 milioni di euro...