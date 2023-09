Fondazione Carisbo. Beghelli si dimette. La presidente è Pasini

Cambio al vertice della Fondazione Carisbo. Il presidente Paolo Beghelli, infatti, ha deciso di lasciare l’incarico, a poco più di un anno dalla nomina (che risale al giugno 2022).

A prenderne il posto sarà Patrizia Pasini, già vice presidente di Casa Saraceni. Il voto del Consiglio di amministrazione, riunitosi ieri pomeriggio, è stato unanime.

Preso atto delle dimissioni presentate per "motivi personali" dal presidente Beghelli, il cda ha eletto ad assumere la carica di presidente la Pasini. La casella del vice presidente sarà ricoperta dallo stesso Beghelli, che resta così nel cda per garantire il passaggio di consegne.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ringrazia così la Pasini per "la disponibilità accordata" e Beghelli per "avere deciso di offrire ancora, nel previsto passaggio di consegne, la propria collaborazione e competenza nonostante motivi personali lo avessero già indotto a dimettersi dalla funzione di vertice in precedenza ricoperta".

Casa Saraceni cambia così il terzo presidente in poco più di due anni. Quest’ultimo anno della gestione di Beghelli viene definita prudente dai più. Sottotraccia resta ancora il nodo irrisolto dei pesanti costi di Genus Bononiae.

L’ultimo cda, mercoledì scorso, era stata una riunione fiume: può essere che lo stesso ruolo di Beghelli sia stato messo fortemente in discussione in quell’incontro.

"Prossimamente, entro il mese di ottobre, gli organi della Fondazione, l’Assemblea dei soci, il Collegio di indirizzo e il Consiglio di amministrazione, si riuniranno per mettere a punto e approvare la programmazione triennale 2024-26 e annuale 2024".

La nuova presidente Patrizia Pasini, nominata per la prima volta vice nel dicembre del 2021 dall’allora presidente Carlo Cipolli (che, a sua volta, aveva sostituito, nel luglio del 2021, il dimissionario Carlo Monti, scomparso in autunno) ha conseguito la maturità classica al Liceo Minghetti e si è diplomata alla scuola superiore per interpreti e traduttori. Dal 1976 al 2014 è stata responsabile della segreteria del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato di controllo interno alla Fiera.