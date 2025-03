Fondazione Carisbo, bilanci ok. Tutti i nomi del collegio di indirizzo

Il Collegio di indirizzo della Fondazione Carisbo, acquisito l’ok dell’Assemblea dei soci, ha approvato all’unanimità i bilanci di Missione e di Esercizio 2024 predisposti dal Cda. Sono oltre 15 i milioni di euro destinati nel 2024 alle erogazioni, tre in più dei 12 inizialmente previsti dal Documento programmatico 2024. "Il bilancio 2024 registra una svolta basata sul principio di sussidiarietà che, coerentemente con la missione storica della Fondazione, pone al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità", dice la presidente, Patrizia Pasini.

In sintesi, nel 2024 dei 15,1 milioni di euro stanziati, 8,4 milioni di euro (55,9% del totale) sono stati impiegati per l’area Persone. Seguono 4,9 milioni (32,3%) per l’area Cultura e 1,8 milioni per lo Sviluppo del territorio. In tutto, gli interventi realizzati sono 356 (+11% sul 2023). Per quanto riguarda il bilancio di Esercizio, l’attivo al 31 dicembre 2024 si attesta a 1,4 miliardi di euro (2 miliardi a valori di mercato), e l’avanzo, prima degli accantonamenti, obbligatori e facoltativi, è di 77.646.850 euro. "La diversificazione del portafoglio e la stabilizzazione dei ricavi hanno dato i loro frutti unitamente al costante monitoraggio dei costi. Nel 2024 – commenta il segretario generale Alessio Fustini –, i proventi ottenuti sono stati reinvestiti per avvicinare la composizione di portafoglio all’obiettivo di una nuova asset allocation strategica".

La riunione di ieri mattina è servita anche a nominare i nove componenti scelti tra le terne espresse dagli enti designanti: Danila Valenti (Regione Emilia-Romagna), Alessandro Albano (Comune di Bologna), Paolo Marcheselli (Città metropolitana di Bologna), Alessandro Ginnasi (Camera di Commercio), la new entry Alberto Credi (Alma Mater Studiorum), Giuliano Ermini (Arcidiocesi), Roberto Di Bartolomeo (Associazione Piccoli Grandi Cuori per gli Organismi assistenziali), Maria Fiorentino (Prefettura), Laura Paolucci (Aifo per gli Enti del terzo settore). A questi si aggiunge un componente su nomina diretta del Collegio di Indirizzo uscente, ovvero il professor Gaetano Domenico Gargiulo. Questi professionisti vanno a completare il Collegio di indirizzo per il mandato 2025-2029 insieme ai 10 componenti già designati dall’Assemblea dei soci l’11 febbraio scorso: Franco Bazzoli, Claudio Borghi, Annamaria Contini, Giordano Jacchia, Ermanno Martucci, Giuseppe Navarra, Elisabetta Pistocchi, Valeria Rubbi, Silvia Squarzoni e Stefano Zanoli. È atteso nelle prossime settimane l’insediamento del nuovo organo di indirizzo.

