Fondazione Carisbo Dieci startup innovative sul palcoscenico di BigBo

È l’innovazione, nelle sue molteplici forme, a fare da fil rouge durante il Demo Day del Social Impact Incubation System, l’iniziativa – promossa da Fondazione Carisbo in collaborazione con l’associazione no profit TechGarage – dedicata a startup e team innovativi che ieri, negli spazi di BIGBO-Boost Innovation Garage, hanno potuto presentare lo sviluppo di soluzioni concrete e innovative negli ambiti del welfare, della transizione ecologica e della tutela della salute.

Dopo aver partecipato gratuitamente al programma grazie al contributo della Fondazione, introdotte dal Consigliere di amministrazione Marco Maria Mattei, le dieci realtà presenti hanno così potuto esporre le rispettive soluzioni tecnologiche e i progetti imprenditoriali, pensate con l’obiettivo di generare impatto sociale e ambientale positivo, misurabile e compatibile con un rendimento economico.

Il Demo Day del Social Impact Incubation System, infatti, si presenta quale tassello conclusivo di un percorso durato sei mesi che, da ottobre, ha accompagnato virtualmente e in presenza le startup nello sviluppo dei business plan, attraverso sessioni di full immersion sulle singole tematiche, da un pool di mentor e consulenti esperti. Un percorso ad hoc, che ha inoltre dato la possibilità ai dieci team imprenditoriali di ottenere la qualifica di startup innovativa, per beneficiare dei conseguenti vantaggi di natura contrattuale e fiscale e delle agevolazioni nell’accesso al credito e agli investimenti, grazie anche alla presenza dell’incubatore certificato dpixel e di investitori nel network di BIGBO.

Tra queste realtà anche Bang Nanobiotech, una startup focalizzata sulla ricerca e invenzione di nuovi materiali per medicazioni che ha sviluppato un innovativo idrogel per medicazioni, BanGel, per massimizzare il valore della somministrazione transdermica di farmaci. Con Careermakers, invece, è stata presentata una piattaforma che intende aiutare i manager a trovare il lavoro giusto: sulla base di un questionario di valutazione, l’algoritmo individua il consulente più adatto e configura i servizi stand alone o il progetto di carriera, che viene validato nella prima sessione gratuita online.

La startup innovativa ESGnext ha invece ideato Elyze, cioè un software che permette alle aziende di facilitare la redazione del bilancio di sostenibilità. Spazio poi a E-ssence, che offre un servizio di electric boat sharing, tramite app, per localizzare, prenotare e attivare le e-boats a zero emissioni della flotta e quelle dei nostri partner, eliminando il passaggio fisico da hub di noleggio e accelerando l’elettrificazione delle coste con e-dock fast charge.

E-switch ha invece sviluppato il primo scooter elettrico completamente configurabile online, con una produzione che riduce al minimo gli sprechi. Non manca poi Iocare, che punta sul telemonitoraggio sanitario. Ma non solo: Mentor Scanner è una piattaforma di goal-oriented consulting, cioè di consulenze finalizzate all’obiettivo di avere un contatto con un vero esperto della materia, mentre Myndoor ha creato un modello di intelligenza artificiale, distribuito tramite Api e App, in grado di determinare lo stato emotivo e il livello di stress di un individuo, per garantire un riconoscimento preventivo dei sintomi che portano al burnout.

C’è poi PreTaste, che fornisce ai punti vendita un nuovo punto di contatto in-store che permette di coinvolgere i clienti in modo divertente con un supporto su misura per le loro esigenze e Spreeng, infine, che sostituisce oggetti ed esperienze con un impatto ambientalesociale negativo con alternative sostenibili.