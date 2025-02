Fondazione Carisbo e BigBo. Imprenditori e start-up:: "Uno sviluppo sostenibile"

Interventi, presentazioni dei progetti supportati e momenti di networking per favorire la creazione di nuove sinergie tra attori locali, istituzionali e imprenditoriali. Si è tenuto ieri il BIG Impact Day di BIGBO, l’evento a ingresso libero che ha inaugurato l’attività 2025, promosso da Fondazione Carisbo e BIGBO, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e con il supporto dei partner operativi TechGarage, dpixel e Fintech District, BIG Impact Day è un momento di condivisione e confronto sull’impatto delle attività realizzate nel corso del 2024, con un focus specifico sulle iniziative DonNA.Bo e GreenTech Incubation System. Sono state presentate storie imprenditoriali di successo e delineate le prospettive dell’innovazione territoriale per il nuovo anno, offrendo inoltre un’occasione di dialogo e confronto sui temi della diversità e dell’inclusione, con particolare attenzione al ruolo del capitale umano e finanziario nel promuovere un’economia più equa e sostenibile.

Patrizia Pasini e Renzo Servadei, presidente e consigliere di amministrazione Fondazione Carisbo hanno sottolineato come "con il BIG Impact Day e l’avvio delle attività di BIGBO per il nuovo anno, Fondazione Carisbo rinnova il proprio impegno nel sostenere l’innovazione e l’imprenditorialità come leve fondamentali per lo sviluppo del territorio, contribuendo inoltre alla diffusione di una cultura più votata alla parità di genere – sottolineano –. L’evento rappresenta un momento di confronto e di ispirazione, in cui istituzioni, imprese e startup possono dialogare e costruire insieme nuove opportunità di crescita. Grazie ai partner operativi e alla sinergia con Intesa Sanpaolo, in BIGBO continuiamo a investire in iniziative capaci di generare impatto, valorizzando il capitale umano, la sostenibilità e l’inclusione come pilastri di un futuro più equo e competitivo per Bologna e il suo ecosistema imprenditoriale.".

Antonello Bartiromo, presidente Associazione non profit TechGarage e Managing Director di BigBo: "BIG Impact Day non è solo l’inaugurazione delle attività 2025, ma un simbolo dell’impegno con cui BIGBO sostiene l’innovazione come motore di crescita collettiva. Grazie al supporto di Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo – dichiara – trasformiamo idee in progetti concreti, puntando su inclusione e sostenibilità. Le storie di successo di DonNA.BO e GreenTech Incubation System dimostrano come il sostegno alle imprenditrici e alle startup green possa generare un impatto reale sul territorio. Nel 2025, vogliamo amplificare questo modello, creando ecosistemi dove diversità, capitale umano e tecnologia si incontrano per costruire un futuro più equo e competitivo. Questo evento è il primo passo di un percorso che vedrà Bologna sempre più protagonista di un’economia innovativa".

Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo: "Al centro del nostro impegno c’è la volontà di essere un pilastro dell’ecosistema dell’innovazione e un motore per uno sviluppo inclusivo. Abbiamo la responsabilità di dare delle risposte alle nostre comunità anche attraverso il ricco patrimonio delle nostre competenze. Siamo certi che questa collaborazione con la Fondazione Carisbo, che poggia su una comune visione, possa continuare a generare nuove opportunità, rafforzando le capacità delle persone di produrre valore per il futuro delle comunità".

