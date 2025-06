Fondazione Carisbo e Cusb insieme. Sport, giovani e inclusione: ora si può

Nasce una nuova e significativa alleanza tra Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Cusb con la firma di una convenzione quinquennale finalizzata allo sviluppo e realizzazione di attività sportive rivolte ai giovani con particolare attenzione all’inclusione sociale e al sostegno dei nuclei familiari in condizioni economiche svantaggiate. L’accordo, che prevede un contributo di 250.000 euro distribuito su cinque annualità, valorizza il ruolo del Cusb come ente promotore di sport di qualità sul territorio e conferma l’attenzione della Fondazione Carisbo nel sostenere iniziative educative e formative ad alto impatto sociale. "Siamo orgogliosi di collaborare con la Fondazione Carisbo in un’iniziativa che investe concretamente nella salute, nel benessere e nell’inclusione dei giovani" dice il presidente del Cusb, Piero Pagni. "L’attività fisica regolare, se strutturata e guidata da professionisti, non solo rafforza le capacità motorie ma ha un impatto profondo sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei giovani atleti – commenta la presidente della Fondazione Carisbo, Patrizia Pasini –, pertanto vogliamo contribuire ad ampliare ulteriormente il ventaglio di opportunità per bambini e famiglie".

Il Cusb coordinerà le attività previste dal progetto garantendo un’offerta sportiva accessibile, sicura e qualificata. Lo staff coinvolto sarà composto da laureati in Scienze Motorie. Le attività prenderanno il via già da settembre nell’ambito del progetto Gymnasium, realizzato grazie al coinvolgimento di un partner di eccellenza come Sport Education Ssd.

Il progetto prevede percorsi strutturati per fasce d’età (biennio 3-4, 5-6 e 7-8 anni) che coinvolgeranno 120 bambini in sessioni settimanali multisport da una a tre ore, a seconda dell’età e del livello, presso gli impianti sportivi gestiti da Sport Education in via Valeriani, di proprietà della Virtus 1871.

Oltre alle attività specifiche, il progetto include eventi per le famiglie, momenti di monitoraggio e restituzione educativa e un evento annuale celebrativo finale. Inoltre, le attività proseguiranno anche nel periodo estivo, con il Gymnasium Summer Camp.