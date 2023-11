Fondazione Carisbo e Intesa. Donati 1,5 milioni di euro per strade e ponti distrutti

Una donazione straordinaria di 1,5 milioni di euro per finanziare una serie di interventi su ponti, strade e strutture danneggiate dall’alluvione dello scorso maggio. A tanto ammontano le risorse che la Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo hanno riconosciuto alla Città metropolitana come contributo alla ricostruzione, sia tramite il finanziamento diretto della Fondazione per 500mila euro, sia tramite il sostegno per un milione che Intesa Sanpaolo ha destinato alla Fondazione stessa come erogazione liberale, affinché, nell’individuare i soggetti beneficiari dell’aiuto economico - si spiega - questa potesse garantire un processo di selezione richiamato ai comuni princìpi cui la Fondazione e la Banca stessa si ispirano nelle rispettive attività.

GLI INTERVENTI

Nello specifico, il finanziamento diretto della Fondazione di 500mila euro consentirà la realizzazione del nuovo ponte in località Bellaria, sulla SP 325 Val di Setta. Siamo al confine tra Monzune e Marzabotto, di fronte alla località Gardelletta: l’alluvione ha danneggiato un antico ponte che la collega a nord al resto del territorio comunale (in particolare la frazione Vado). Il finanziamento consentirà la realizzazione di un nuovo ponte. Il milione di Intesa Sanpaolo, andrà così suddiviso: 350mila euro per la realizzazione di un percorso pedonale sulla SP 325 in località Ponte Locatello – Cà Lagaro (Comune di Grizzana Morandi), 300mila euro per l’ampliamento ciclopedonale legata ai lavori di riqualificazione del ponte sul torrente Lavino della SP 26 (Comune di Monte San Pietro), 230mila euro per l’acquisto di una macchina operatrice specializzata per la manutenzione delle ripe stradali e infine 120 mila euro per l’acquisto di quattro automezzi fuoristrada ibridi per la sorveglianza delle strade provinciali. Si tratta tutti di interventi strutturali che non rientrano in quelli finanziati con i rimborsi urgenti e che quindi avevano bisogno di risorse.

I COMMENTI

Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo, osserva: "Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio a criteri di trasparenza ed efficacia, ha deciso di procedere ad una verifica condivisa con la Città metropolitana, per selezionare specifici interventi, individuati tra quelli più determinanti ai fini della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, poiché la tutela delle comunità che soffrono l’emergenza è costante obiettivo della Fondazione Carisbo". Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Initiatives di Intesa Sanpaolo aggiunge: "La nostra banca è vicina alle comunità supportando le famiglie, le imprese e le persone in difficoltà. Questo nuovo sostegno alle attività di ricostruzione rappresenta un ulteriore aiuto alla ripartenza di un territorio così gravemente colpito". Infine, il sindaco metropolitano Matteo Lepore: "Ringrazio la Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo per questa importante donazione, che testimonia ancora una volta il grande legame con il territorio".

a. bo.