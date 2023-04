Fondazione Carisbo e Intesa Innovazione e sostenibilità: un evento dedicato alle imprese

Un incontro dedicato alle imprese, quello organizzato da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo, in programma lunedì 3 aprile, dopodomani, alle 16, a BIG-BO Boost Innovation Garage in via della Ferriera 4. Le due realtà – nell’ambito dei rispettivi impegni a sostegno del tessuto economico e sociale – faranno il punto sugli investimenti delle imprese regionali, sull’importanza delle strategie Esg per il futuro e sul sostegno del tessuto produttivo nel trasferimento tecnologico.

L’obiettivo, infatti, è quello di continuare a condividere finalità, energie e capacità progettuali: l’evento – dal titolo ‘Innovazione e Esg per lo sviluppo delle imprese’ – è il primo dei quattro appuntamenti in programma che condurranno ai BIG Impact Days previsti a fine ottobre.

Ad aprire i lavori saranno il presidente della Fondazione Carisbo, Paolo Beghelli, e la direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, Alessandra Florio, che a loro volta lasceranno spazio a un focus sull’impatto degli investimenti in innovazione a cura dell’economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Giovanni Foresti.

A seguire, Paolo Melone (Business Development Imprese Intesa Sanpaolo) illustrerà gli strumenti finanziari e consulenziali messi a disposizione dal gruppo per lo sviluppo delle Pmi, mentre Marco Maria Mattei (consigliere di amministrazione della Fondazione e professore di Economia Aziendale dell’UniBo) terrà un intervento sul tema "Il bilancio di sostenibilità e Esg: obbligo o opportunità?". A concludere, una tavola rotonda su alcune case history di successo coordinata da Franco Pilan (direttore Area Imprese Intesa Sanpaolo), cui prenderanno parte: Marco Bernardi (presidente Illumia), Nicola Pizzoli (presidente Pizzoli), Guido Ferrari Bravo (Evolution Guide Nativa Società Benefit) e Stefania Bergamaschi (direttrice commerciale Imprese Emilia-Romagna Intesa Sanpaolo).

"La misura del nostro operato è data dalla capacità di generare impatto positivo sulle persone, sull’ambiente, sui beni culturali e sulla società civile – afferma il presidente della Fondazione, Beghelli –. Da anni investiamo per stimolare e diffondere modelli più inclusivi, circolari e sostenibili. L’incontro promosso insieme a Intesa Sanpaolo offre l’occasione di favorire la consapevolezza sui temi dell’innovazione e della sostenibilità quali fattori strategici di sviluppo e competitività delle imprese". Fa eco la Florio (Intesa Sanpaolo): "Innovazione è un concetto ampio e trasversale. Investirvi vuol dire dotarsi degli strumenti per aumentare competitività e fatturato. Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è al fianco del tessuto economico e produttivo: un impegno nell’ambito del quale abbiamo ritenuto importante mettere in campo, insieme alla Fondazione Carisbo, anche un momento di approfondimento". "Il 5 gennaio è entrata in vigore la Corporate sustainability reporting directive che obbligherà nei prossimi tre anni 49mila imprese europee a pubblicare informazioni relativa alla sostenibilità – aggiunge Marco Maria Mattei (consigliere della Fondazione) –. Stimiamo che siano 300 le imprese di Bologna e provincia che saranno direttamente obbligate a questa informativa aggiuntiva, ma in realtà saranno molte di più le aziende che dovranno misurare la loro sostenibilità per effetto della catena di subfornitura".