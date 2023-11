Fondazione Carisbo e salute. Summit su uomo, animale e ambiente

Uomo, animale, ambiente e le interazioni reciproce: è il tema del congresso internazionale in programma oggi e domani nell’Aula Magna di Santa Lucia. Al confronto interverranno alcuni dei massimi esperti medici, veterinari e biologi, provenienti da Università italiane e straniere, rappresentanti delle Agenzie per la sicurezza alimentare e ambientale, dell’Istituto superiore di sanità, delle unità cinofile di Esercito, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, e addestratori di animali.

L’appuntamento è promosso dalla Fondazione Carisbo e dall’International One Health Center dell’Università di Bologna (Unib-Oh), in memoria del past president Carlo Monti, e si intitola ’Dal serpente di Eva ai cani molecolari. Evoluzione e prospettive su rischi e vantaggi per la salute derivanti dalle interazioni reciproche uomo-animale-ambiente’.

La lettura magistrale di apertura sarà tenuta da Jared Diamond, antropologo e geografo dell’Università della California, vincitore del Premio Pulitzer per la saggistica.

I TEMI

L’iniziativa, con il supporto di diverse realtà industriali, medie e piccole imprese del territorio regionale e nazionale, si svolge in occasione della ottava giornata mondiale di One Health che si celebra domani. Impatto delle attività produttive sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, applicazione dei vaccini per il contrasto all’antibiotico-resistenza e nuove applicazioni per la prevenzione di malattie non infettive, impiego del fiuto canino per la diagnosi precoce in ambito oncologico, diabetologico e neurologico: sono solo alcuni degli argomenti affrontati nelle due giornate, mirate a incrementare la sensibilità e la cultura in tema One Health e Circular Health.

IL DIBATTITO

"Ancora una volta la città di Bologna rappresenta un crocevia di saperi e accoglie un dibattito internazionale sul futuro nostro e del Pianeta, con una visione di salute globale e sostenibile in grado di connettere in un tutt’uno uomo, animale e ambiente. La ricerca di soluzioni innovative – sottolinea Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo – diviene pertanto inscindibile dalle implicazioni sociali a cui la Fondazione indirizza il proprio contributo di competenze e risorse, nell’indelebile ricordo che questo congresso ravviva del professor Carlo Monti e della sua straordinaria capacità di offrire, quale medico e professionista, umanità e dedizione a 360 gradi e in ogni circostanza". S econdo la virologa Ilaria Capua, presidente onorario del congresso, "l’emergenza pandemica, la crisi climatica e quella alimentare stanno trasformando il nostro futuro e dobbiamo reagire mettendo in atto dei nuovi approcci alla salute che vadano nella direzione della sostenibilità dei sistemi. Soltanto attraverso un approccio multidisciplinare che chiami a raccordo i diversi saperi si potrà raggiungere questo obiettivo". Il convegno, prosegue la professoressa Capua, "rappresenta un solido punto di partenza per immaginare una salute diversa, e Bologna e l’Emilia-Romagna hanno tutte le caratteristiche per diventare leader di questa nuova visione".

I RELATORI

Capua, tra i massimi esponenti internazionali di One Health, sarà affiancata dai tre presidenti del congresso, responsabili scientifici e promotori dell’incontro: Federica Guaraldi (Istituto delle scienze neurologiche di Bologna), Federico Fracassi (Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di Unibo) e Davide Gori (Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie di Unibo). Ad Alessandra Scagliarini (direttrice del Centro Unib-Oh) e Vittorio Sambri, docenti del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater, è affidata la segreteria scientifica.

MOSTRA E CONCERTO

Una mostra fotografica sarà allestita nelle navate laterali di Santa Lucia: è dedicata all’impatto dell’urbanizzazione e delle attività produttive umane sui cambiamenti climatici e la biodiversità. Inoltre, oggi è in programma il concerto del ’Coro di tromBOni’ del Conservatorio ’Giovan Battista Martini ’ di Bologna.

IL SITO

Sono attesi, tra gli altri, anche rappresentanti del ministero della Salute, dell’Università e della Ricerca e dei Trasporti, l’arcivescovo Matteo Zuppi e il rettore Giovanni Molari. L’iniziativa è destinata a medici, chirurghi, veterinari, psicologi e biologi, oltre che a un pubblico di non addetti ai lavori, con ingresso libero e gratuito, previa registrazione sul sito del congresso, https:fromevessnaketomoleculardogs.it.

d. b.