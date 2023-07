Fondazione Carisbo e TechSoup Al via ’Empowering Non Profit’ per stare al passo con il digitale

Fornire le conoscenze necessarie per orientarsi nei temi della trasformazione digitale e per acquisire competenze essenziali per l’utilizzo di alcuni strumenti digitali utili. E’ l’obiettivo di ’Empowering Non Profit 2023’, il percorso formativo dedicato al terzo settore che la Fondazione Carisbo, in sinergia con TechSoup, promuove per le organizzazioni non profit operanti nell’area metropolitana di Bologna, con la collaborazione di Volabo nell’ambito dell’offerta formativa Università del Volontariato e il patrocinio di Assif, Assifero e Otc Emilia-Romagna. Sono aperte le candidature (fino a fine agosto) alla terza edizione che si svolgerà tra settembre e novembre, negli spazi di BIG – Boost Innovation Garage (via della Ferriera 4). Grazie al sostegno della fondazione viene resa gratuita la partecipazione al percorso, dedicato agli operatori delle organizzazioni non profit (dipendenti, volontari o collaboratori) che desiderano potenziare le proprie competenze digitali. L’edizione 2023 rilancia e arricchisce il progetto con nuovi strumenti che saranno forniti ai partecipanti perché potenziare il singolo operatore è il primo passo per generare cambiamenti virtuosi a beneficio delle organizzazioni, delle comunità e dei territori. ’Empowering Non Profit’ vuole offrire quel supporto continuativo necessario affinché processi di trasformazione digitale si consolidino nelle singole organizzazioni che operano sul territorio.

Quest’anno, al formato dei workshop viene accostato quelle delle masterclass, sessioni di livello avanzato specificatamente pensate per dirigenti e responsabili di organizzazioni non profit. Il percorso si snoda tra sessioni base ed avanzate che approfondiranno l’uso di strumenti per la gestione del team da remoto e lo smart working (Google Workspace), per la cybersecurity, per la raccolta e l’analisi dei dati (Power Bi, Google Sheet) ai fini del monitoraggio dei progetti e della valutazione d’impatto sociale. Un approccio approfondito sarà dedicato anche alle strategie di fundraising e comunicazione, a partire dalle basi per implementare una efficace strategia di digital marketing, a quelle per la produzione di contenuti in chiave strategica (content marketing), fino alla creazione di touch point digitali (campagne web) volti all’acquisizione di nuovi donatori e alla fidelizzazione di essi. Per informazioni e candidature: https:page.techsoup.itempowering-non-profit-2023.