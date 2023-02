Fondazione Carisbo in campo Al via i bandi Welfare ed Emergenze Cercasi gestore per Borgo Digani

La Fondazione Carisbo ha pubblicato i due nuovi bandi di finanziamento accessibili fino al 4 marzo per la prima sessione erogativa dell’anno. Fissate in 12 milioni di euro le risorse complessive per l’anno corrente, sono 2,8 i milioni di euro destinati per promuovere sei bandi suddivisi in più sessioni erogative.

Il bando Welfare di comunità e generativo, accessibile fino al 4 marzo, rende disponibili risorse per 1 milione di euro allo scopo di connettere, rafforzare o innovare i servizi territoriali a contrasto delle diverse forme di povertà al fine di migliorare la qualità della vita delle persone in stato di disagio e difficoltà, rendendo inoltre i servizi più flessibili e accessibili.

Il bando Emergenze, invece, accessibile entro il termine del 31 dicembre e fino ad esaurimento del budget dedicato di 150mila euro è promosso per fornire supporto a quelle organizzazioni che si trovano ad affrontare eventi imprevisti e interventi urgenti tali da poter compromettere il regolare svolgimento di attività o servizi, tramite un sostegno economico nel limite massimo di 10mila euro.

"L’annuncio dei nuovi bandi di finanziamento segna l’avvio dell’attività filantropica per il 2023, attraverso la modalità privilegiata dalla Fondazione per selezionare gli interventi da attivare così come stabilito nel Piano programmatico – dichiara il presidente della Fondazione Carisbo, Paolo Beghelli –. Con i primi bandi dell’anno, diamo impulso alla realizzazione di nuovi progetti per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili"

Le prossime sessioni erogative sono in programma a marzo (con la pubblicazione dei bandi Ricerca medica e alta tecnologia e Cultura e rigenerazione); a giugno (col bando Servizi alla persona) e a settembre (col bando Innovazione scolastica). È stato inoltre pubblicato l’avviso indirizzato ad acquisire, entro il 3 aprile, manifestazioni di interesse alla gestione di ‘Borgo Digani’ ad Argelato, struttura dedicata alla memoria di Padre Gabriele Digani, socio della Fondazione scomparso nel 2021 e successore di Padre Marella, di cui ha continuato l’opera di aiuto ai più fragili. Casa Saraceni dopo aver ristrutturato un immobile di sua proprietà nella campagna di Argelato, adesso cerca un soggetto che possa occuparsi della gestione.

"L’obiettivo è valorizzare questo progetto di social housing, come presidio e infrastruttura sociale che si fa permeabile alle esigenze, anche nuove, della comunità territoriale in cui si colloca e propone un utilizzo multifunzionale e multi-target dei vari spazi all’insegna della condivisione e della rigenerazione urbana e sociale", spiega Alessio Fustini, segretario generale di Casa Saraceni. Il progetto è stato avviato tra il 2019 e il 2020 con l’avvio dell’iter per il recupero di un complesso formato da una villa e da un fienile con l’obiettivo di creare un centro multiutenza dedicato allo sviluppo di percorsi di autonomia per persone con disabilità psicofisica e di soluzioni inclusive per persone svantaggiate. I lavori di recupero del complesso sono quasi ultimati e ora Casa Saraceni si mette alla ricerca di un gestore che possa occuparsi del complesso almeno per i prossimi cinque anni.

Le manifestazioni di interesse, corredate di tutta la documentazione richiesta, potranno essere inviate entro il 3 aprile (l’avviso è pubblicato a questo indirizzo: https:fondazionecarisbo.itavviso-borgo-digani).