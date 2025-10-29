Fondazione Carisbo. Investiti 12 milioni anche per il 2026: "Uno scudo per i fragili"

"È un passaggio importante nella vita della Fondazione, che testimonia la continuità di una scelta precisa: investire nel sociale come leva di coesione e sviluppo, rafforzando la sussidiarietà orizzontale per affrontare le emergenze e le fragilità, a cui vengono riservate il 54% delle risorse, che attraversano la nostra comunità". Così la presidente della Fondazione Carisbo, Patrizia Pasini, definisce il Documento programmatico previsionale del 2026, con cui l’ente pianifica le risorse e gli obiettivi della propria attività erogativa, definendo le azioni e gli strumenti, le priorità e i settori d’intervento.

PRIORITÀ CHIAREL’ok al documento, predisposto dal cda, è stato dato ieri dal Collegio di indirizzo della Fondazione, che si è espresso allunanimità, dopo aver acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci. "In un tempo segnato da disuguaglianze e trasformazioni profonde – prosegue Pasini –, confermiamo la missione a servizio del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro e un impegno davvero concreto verso la sostenibilità e l’equità".

GESTIONE PATRIMONIALEPer quanto concerne il portafoglio finanziario, la Fondazione segna un attivo di 2,47 miliardi di euro, a valore di mercato equamente distribuito tra componenti strategiche (in primis Intesa Sanpaolo) e diversificate. "Con una struttura solida e processi operativi riconosciuti come modello – afferma il segretario generale Alessio Fustini –, la Fondazione traduce la propria forza patrimoniale in impatto concreto. Una filantropia consapevole e una gestione finanziaria rigorosa alimentano il Piano Strategico 2026, che garantisce nel lungo periodo, anche in scenari globali incerti, valore costante per la comunità".

GLI INVESTIMENTILa Fondazione, per il 2026, prevede di destinare alla propria attività erogativa risorse per un massimo di 12 milioni di euro, confermando la stessa cifra dello scorso anno (36 milioni nel triennio 2024-26). L’attività viene articolata in 3 aree tematiche: Persone, Cultura e Sviluppo del territori.

LE TRE AREE TEMATICHEIl 54% delle risorse complessive, pari a 6,5 milioni di euro, viene destinato all’area Persone, in cui progetti e bandi dedicati al welfare di comunità, all’abitare sociale e all’autonomia individuale si integrano con iniziative per la popolazione anziana e con il sistema socio-sanitario metropolitano. Nel 2026 prosegue anche l’impegno per la Cultura, a cui vengono assegnati 3,1 milioni di euro, pari al 26% delle risorse. Obiettivo primario è il completamento della trasformazione di Genus Bononiae in Fondazione strumentale, che consentirà di liberare risorse e generare nuovi investimenti trasversali. Nell’area dello Sviluppo del territorio, a cui sono destinati 2,4 milioni di euro (pari al 20% dei fondi), la Fondazione continua a sostenere la crescita e la formazione del capitale umano, la ricerca e l’innovazione, con un approccio sempre più orientato alla prossimità, alla generatività e alla costruzione di reti stabili di collaborazione. Gli investimenti vanno, ad esempioo, a laboratori e start up, nonché all’inclusione, promuovendo l’accesso di tutti all’economia della conoscenza.

Andrea Bonzi