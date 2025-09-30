Fondazione Carisbo. Istruzione e famiglie. Investiti più di 4 milioni: "Ricchezza condivisa"

Con l’apertura del nuovo anno scolastico, Fondazione Carisbo presenta il programma di tutte le attività e opportunità dedicate a bambini, ragazzi e studenti, famiglie, insegnanti e docenti. Dal 2018, con Ia pubblicazione del primo bando tematico, ad oggi, la Fondazione ha rinnovato strumenti e modalità di sostegno dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, investendo complessivamente 4,3 milioni di euro nell’area metropolitana di Bologna. “Con questo insieme d’iniziative, la Fondazione rafforza l’impegno a sostenere una scuola capace di essere un percorso di accrescimento personale e collettivo, uno spazio di inclusione che accoglie diversità, le valorizza e le trasforma in ricchezza condivisa”, dichiara la Presidente Patrizia Pasini. L’offerta didattica per l’anno scolastico 2025-2026 è ampia e diversificata, per scoprire, in modo coinvolgente, la storia e il patrimonio culturale della città. Nel nuovo catalogo spiccano proposte ideate in un’ottica inclusiva tra cui, in particolare, progetti specifici per studenti con disabilità visive e uditive, con l’obiettivo di rendere l’esperienza museale accessibile a tutti.

Dalle attività in programma a Palazzo Fava, fino al Palazzo delle Esposizioni a San Colombano e alla Collezione Tagliavini. A queste si affiancano proposte più innovative, come i laboratori presso la Biblioteca d’Arte e Storia di San Giorgio in Poggiale: attività pensate per valorizzare l’archivio e avvicinare gli studenti a nuove tecniche artistiche come la cianotipia o la lettura tattile, dedicate ai più piccoli. Sono stati inoltre rinnovati i percorsi dedicati alla scultura presso il Complesso monumentale di Santa Maria della Vita, rendendoli ancora più fruibili e adatti a diverse fasce d’età.

La nuova offerta didattica rivolta alle scuole, consultabile sul sito www.fondazionecarisbo.it, riflette una visione educativa ampia e consapevole. A completarla, sono disponibili sul sito www.genusbononiae.it il calendario e le modalità di iscrizione alle attività didattiche rivolte a famiglie e pubblico adulto. Il palazzo dei Conti Fava, reso unico dagli affreschi dei Carracci, diventa il teatro ideale per un viaggio tra mito, storia e creatività. I più piccoli saranno i protagonisti del laboratorio di sabato 18 ottobre per un’esperienza speciale “Lo scrapbook dei Conti Fava” (bambini 6-11 anni). Non mancano le proposte pensate per i più piccoli da vivere insieme a genitori. Il ciclo di appuntamenti “A piccoli passi” è dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 5 anni che desiderano avvicinarsi al museo in modo semplice e l divertente. Domenica 12 ottobre i partecipanti saranno guidati da Pollon la simpatica figlia combinaguai di Apollo, in una caccia agli indizi tra gli affreschi: un percorso interattivo che trasforma la visita in gioco e scoperta, coinvolgendo grandi e piccini in un’avventura condivisa. Accanto ai laboratori e alle attività per famiglie, anche gli adulti avranno l’occasione di lasciarsi incantare dalla forza narrativa dei Carracci, La visita guidata di sabato 4 ottobre accompagnerà i partecipanti dentro uno dei cicli pittorici più importanti del Rinascimento, dedicato alle avventure degli Argonauti e di Enea. Un’opera che lo storico dell’arte Roberto Longhi definì inferiore solo alla Cappella Sistina per la sua bellezza.