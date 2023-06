Fondazione Carisbo Premiati i giovani studenti Nove borse di studio all’estero

di Giorgia De Cupertinis

Viaggiare, scoprire, conoscere. Se le competenze che si sviluppano trascorrendo un periodo all’estero da adolescenti si trasformano in un vero e proprio bagaglio culturale per il futuro, Fondazione Carisbo si schiera in prima fila per consentire ai giovani di stringere tra le mani una nuova opportunità. Opportunità che i nove studenti di eccellenza iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Bologna, potranno ora realizzare: ieri, nella Sala Assemblee di Casa Saraceni – sede della Fondazione – si è infatti svolta la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori della quarta edizione del progetto FormazionEuropa, promosso in partnership con Fondazione Intercultura. A seguito del concorso indetto da Intercultura – associazione di volontariato che da oltre 70 anni sviluppa programmi di studio per adolescenti delle scuole superiori con l’obiettivo di sviluppare un comune senso di cittadinanza globale – i nove studenti premiati potranno ora fruire di un’importante esperienza di vita e di studio all’estero, nell’anno scolastico 2023-2024, grazie alle borse di studio sostenute dalla Fondazione Carisbo per la formazione all’internazionalità e all’interculturalità di giovani studenti meritevoli.

Tra loro c’è chi, da Bologna, partirà per un programma – semestrale o annuale – in Brasile, a Panama, in Thailandia, Cile o Bolivia. Ma anche chi da Imola partirà per il Messico, chi da Porretta Terme volerà fino in Argentina e chi, invece, da San Lazzaro raggiungerà il Portogallo e il Belgio. Ad accogliere gli studenti vincitori e le loro famiglie durante la premiazione, Maila Quaglia, consigliere di amministrazione della Fondazione e i volontari di Bologna e Imola che hanno seguito gli studenti nelle diverse fasi del percorso di selezione e formazione, tappe fondamentali per prendere consapevolezza dell’esperienza che si accingono a vivere, e a dotarsi degli strumenti utili per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero.

"Da sempre la Fondazione si impegna per garantire ai giovani il diritto all’istruzione e da anni sostiene le borse di studio Intercultura – dichiara Quaglia –, consapevoli dell’importanza che rivestono lo sviluppo di competenze trasversali e l’internazionalizzazione delle scuole.

Costituiscono infatti strumenti formativi per consentire ai ragazzi di maturare sia una visione del mondo aperta e inclusiva, sia la capacità di adattarsi a un panorama lavorativo in continua trasformazione. Investire sui giovani che studieranno all’estero, contribuisce inoltre a creare una società di cittadini responsabili, attivi e portatori di valori costruttivi e generativi". Presenti alla cerimonia anche due ex vincitori delle borse di studio sostenute dalla Fondazione.

"Ringrazio Fondazione Carisbo per aver rinnovato ancora una volta il proprio sostegno ai programmi di Intercultura – commenta Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura –. Siamo particolarmente orgogliosi di veder partire nove ragazze e ragazzi per diverse destinazioni nel mondo. Il sostegno della Fondazione non è soltanto un beneficio importante per i ragazzi che avranno opportunità fondamentali per le loro future scelte professionali, ma è anche uno stimolo alla scuola italiana perché si internazionalizzi e si arricchisca dal confronto coi sistemi educativi di altri Paesi".