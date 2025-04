Fondazione Carisbo. Ricerca medica e sanità. Arrivano investimenti per un milione di euro

Più di un milione di euro per i bandi della seconda sessione erogativa. Sono le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Carisbo per le nuove edizioni dei bandi Fairplay e Ricerca scientifica e alta tecnologia, quest’ultimo in scadenza il 18 aprile e con la dotazione più consistente di un milione di euro. "I bandi Ricerca e Fairplay rappresentano un altro importante appuntamento dell’attività filantropica per il 2025, attraverso la modalità privilegiata dalla Fondazione Carisbo per la selezione degli interventi da attivare, così come stabilito nel Piano programmatico – dichiara la presidente Patrizia Pasini –. La Fondazione ha raddoppiato gli investimenti nella ricerca medica, con particolare riguardo sia alla qualità dei centri di assistenza, attraverso la dotazione di strumentazioni ad alta tecnologia, sia alla medicina traslazionale, ossia all’approccio interdisciplinare che mira a velocizzare la traduzione delle scoperte di laboratorio in applicazioni cliniche per migliorare la salute umana, perché riteniamo sia un obiettivo imprescindibile per la qualità di vita della comunità".

Lo scopo del bando è infatti quello di sollecitare progetti e interventi funzionali al miglioramento della qualità del sistema socio-sanitario e della qualità di vita, oltre a sostenere e facilitare l’acquisto di attrezzature medico-scientifiche, destinate ai laboratori di ricerca del territorio. Non solo. Tra i principali progetti sostenuti tramite bando, nell’ultimo biennio si ricorda ‘Impatto dell’utilizzo di una piattaforma laparoscopica di ultima generazione connessa ad un sistema cloud-based’ a cura dell’Irccs – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi, per l’acquisto di una piattaforma finalizzata a migliorare il servizio chirurgico sul territorio e la formazione. Il miglioramento delle tecnologie adottate in chirurgia laparoscopica ha permesso di aumentare l’accuratezza del gesto chirurgico e la riduzione delle complicanze intraoperatorie, così come di ottimizzare le possibilità di insegnamento ai medici in formazione specialistica e di confronto tra colleghi durante l’intervento chirurgico.

Dando anche la possibilità di conversare con gli operatori ponendo quesiti o interagendo con il video. Un’altra idea sovvenzionata è ‘Validazione di modelli di intelligenza artificiale per la descrizione di masse ovariche mediante l’ecografia (biopsia virtuale)’. Il progetto è a cura del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Bologna e sostiene l’interpretazione dell’immagine ecografica e il riconoscimento di masse benigne o maligne, grazie ad algoritmi di elaborazione numerica delle immagini. Da un’intesa è nato anche ‘Potenziamento dell’utilizzo del saggio RT-Quic per la diagnosi e lo studio della malattia a corpi di Lewy’, a cura dell’Ausl Bologna – Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, che ha permesso l’acquisto di un nuovo lettore di fluorescenza, dotato della funzione di agitazione meccanica, per aumentare il numero di esperimenti eseguibili e dei test tra diversi campioni biologici.