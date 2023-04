Fondazione Carisbo Sì al Bilancio di missione, 18 milioni al territorio "Più fiducia nel futuro"

Un ‘tesoretto’ di sei milioni di euro, accumulato grazie a un risparmio fiscale (ex Ires) registrato nel 2021, consente alla Fondazione Carisbo di aumentare i fondi destinati al territorio bolognese: nel 2022 sono stati stanziati 18,1 milioni di euro, contro i 12 milioni previsti dalle linee di indirizzo 2021-2023.

"Un traguardo erogativo raggiunto anche grazie alla solidità del portafoglio finanziario, che nonostante la crisi globale ha comunque generato le risorse necessarie, consolidando a fine anno un risultato significativo con un avanzo d’esercizio di 22,8 milioni di euro", spiega Casa Saraceni in una nota.

Il Collegio di indirizzo ieri ha dato il via libera definitivo al bilancio di missione e di esercizio della Fondazione, dopo il parere favorevole espresso dall’assemblea dei soci.

"In un anno ancora caratterizzato dall’incertezza, la Fondazione ha conseguito un duplice importante consolidamento, sia nella dotazione patrimoniale e nelle disponibilità finanziarie, sia nello sviluppo di nuove forme di collaborazione con gli stakeholder – spiega il presidente Paolo Beghelli – Abbiamo così confermato non solo il conseguimento degli obiettivi strategici definiti nel piano triennale 2021-2023, ma anche incrementato le previsioni sull’attività erogativa annuale ricorrendo a risorse straordinarie, ulteriormente destinate ai programmi diretti dalla Fondazione e ai bandi di finanziamento. Nel rinnovare l’impegno verso una filantropia sostenibile e generativa, ci affacciamo quindi alle prossime linee di indirizzo triennali 2024-2026, che approveremo in autunno, con maggiore fiducia per il futuro della comunità e per lo sviluppo del territorio metropolitano".

Nel 2022 sono stati stanziati complessivamente 18,1 milioni, 3,1 milioni per progetti di carattere nazionale (come il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile e il Fondo per la Repubblica digitale) e 15 milioni impegnati sul territorio metropolitano. Circa 7,1 milioni (il 38,8% del totale deliberato) sono andati al settore ‘Volontariato, filantropia e beneficenza’ per il macro obiettivo ‘Persone’, 5,9 milioni di euro (il 32,8%) sono stati destinati a arte e beni culturali.

I progetti nel campo dell’educazione e della formazione sono stati finanziati con 1,9 milioni, mentre 3,2 milioni hanno supportato la ricerca scientifica. Nel complesso, Casa Saraceni ha sostenuto la realizzazione di 361 interventi, l’ha fatto attraverso otto bandi tematici, per 304 progetti sostenuti con un investimento di 2,8 milioni di euro, e 14 progetti diretti per un importo deliberato di 5,5 milioni di euro. Sono 43 i progetti sostenuti attraverso azioni trasversali e di sistema per 9,9 milioni di euro (54,4% totale deliberato). Il bando di finanziamento si conferma anche per il 2022 lo strumento preponderante per la selezione dei progetti (l’84% degli interventi è finanziato così), contro il 12% per le azioni trasversali e di sistema e il 4% per i progetti diretti dalla Fondazione.

La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia dei soggetti destinatari registra un sensibile aumento delle assegnazioni a favore degli enti privati (+17% rispetto 2021). In crescita anche l’impegno a favore di enti pubblici (18% rispetto al 10% nel 2021), come attestano le iniziative strategiche con l’Università, il Comune e la Città metropolitana. In crescita l’impegno a favore di enti e istituzioni ecclesiastiche (14% circa rispetto al 4% nel 2021), a partire dalle iniziative in collaborazione con l’Arcidiocesi.

"Nonostante la volatilità che ha caratterizzato i mercati finanziari nel corso del 2022, il raggiungimento di uno stabile equilibrio tra le politiche di prudenza gestionale e la dinamicità della gestione patrimoniale continua a produrre risultati positivi", sottolinea il segretario generale della Fondazione Carisbo, Alessio Fustini.

Il valore contabile dell’attivo finanziario si attesta al 31 dicembre 2022 a 1,2 miliardi di euro, a 1,4 miliardi di euro a valori di mercato. Il patrimonio netto di Casa Saraceni ammonta a 902 milioni, in crescita di 8,1 milioni di euro, mentre i proventi ordinari e straordinari si attestano a oltre 40 milioni.

Per quanto concerne gli investimenti in portafoglio, si registrano svalutazioni per complessivi 5,5 milioni di euro per il necessario allineamento dei titoli, specie quotati e non immobilizzati, al valore di mercato. I fondi per l’attività erogativa, che rappresentano il ‘serbatoio’ di risorse a garanzia dell’attività e degli impegni futuri della Fondazione, registrano un significativo incremento a 14,2 milioni di euro. In particolare, il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni si attesta a 53 milioni di euro (contro 48 milioni nel 2021). A fine 2022 la partecipazione della Fondazione in Intesa Sanpaolo corrisponde all’1,28% del capitale sociale del gruppo. La politica di diversificazione si realizza in particolare tramite il veicolo di investimento (Sicav) ad hoc per la razionalizzazione e il presidio degli investimenti a tutela del patrimonio. A fine anno, il totale conferito in gestione ammonta a 578,6 milioni di euro.