Fondazione Carisbo. Solidarietà e cultura: 1,9 milioni investiti sul nostro territorio

Sono tre i nuovi bandi di finanziamento annunciati dalla Fondazione Carisbo che per il 2025, in attuazione del Documento programmatico previsionale, destinerà 4 milioni di euro per promuovere sette bandi in più sessioni erogative. I primi 1,9 milioni di euro sono disponibili attraverso i tre bandi, pubblicati sul sito della fondazione, riguardanti le aree tematiche Persone e Cultura.

L’OBIETTIVO

"L’avvio dell’attività filantropica per il 2025 è scandito dall’annuncio dei nuovi bandi di finanziamento, la modalità che la Fondazione Carisbo privilegia nel selezionare gli interventi da attuare per un sostegno alla popolazione più fragile, per lo sviluppo del territorio e la tutela della coesione sociale delle nostre comunità – dichiara la Presidente della Fondazione, Patrizia Pasini –. I bandi Welfare ed Emergenze intendono rinnovare l’impulso alla realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più fragili, contrastando le varie forme di marginalità e, in una prospettiva intergenerazionale, incentivando ulteriormente la solidarietà sociale. Il bando Cultura vede raddoppiata la propria dotazione, come stabilito nel Piano programmatico, anche grazie all’ottimizzazione delle risorse investite nella partnership con Opera Laboratori per la valorizzazione del percorso museale Genus Bononiae".

IN DETTAGLIO

Nell’area Persone il bando più rilevante è ‘Welfare di comunità e generativo’, accessibile fino al 28 febbraio, con una dotazione di 1,25 milioni di euro allo scopo di connettere, rafforzare e innovare i servizi a supporto di persone fragili e delle loro famiglie. Il bando ‘Emergenze e solidarietà’, accessibile fino al 12 dicembre o ad esaurimento del budget, è di 150mila euro, tramite un sostegno economico nel limite massimo di 10mila euro. Nell’area Cultura il bando ‘Cultura e rigenerazione’ è accessibile fino al 28 febbraio, con una dotazione di 500mila euro allo scopo di sostenere il recupero del patrimonio architettonico, storico e artistico, e favorire l’offerta culturale a beneficio del territorio.

L’IMMEDIATO FUTURO

Le prossime sessioni erogative sono in programma nei mesi di: marzo 2025, con la pubblicazione dei bandi ‘Ricerca medica e alta tecnologia’ e ‘Fairplay’; giugno, con la pubblicazione del bando ‘Servizi alla persona’; settembre, con la pubblicazione del bando ‘Scuola, formazione e innovazione’. Ai nuovi bandi di inizio anno si aggiungono gli ultimi esiti dei bandi promossi dalla Fondazione nello scorso anno, con 87 progetti attivati e un investimento complessivo deliberato di 779.900 euro, per un primo bilancio di Casa Saraceni. "I risultati degli ultimi bandi promossi lo scorso anno concorrono a testimoniare il costante impegno profuso dalla Fondazione – conclude Pasini –, che nel 2024 ha contribuito a realizzare complessivamente 298 progetti con oltre 2,8 milioni di euro, registrando rispetto al 2023 un incremento sia dei progetti sostenuti (+15%) sia delle risorse distribuite (+10,5%)".