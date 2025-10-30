Fondazione Del Monte. Clima, casa e giovani. Investiti 6,4 milioni di euro

Consolidare il lavoro avviato per lasciare un impatto duraturo sul territorio, contribuendo al benessere delle generazioni presenti e future. È questo l’obiettivo strategico che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna si pone per il 2026, in linea con il Documento Programmatico Triennale 2025-2027. Una missione che verrà perseguita attraverso la combinazione di innovazione, cultura, educazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Per sostenere questi interventi è stato confermato uno stanziamento di 6,4 milioni di euro. A guidare l’azione resta l’Agenda Onu 2030.

"Ci ispiriamo a valori come democrazia, pace, libertà e giustizia – spiega il presidente Pierluigi Stefanini –. Vogliamo promuovere comunità coese e sostenere percorsi contro le disparità: nessuno deve rimanere indietro". Del budget totale, 650mila euro saranno destinati a Lugo e ai Comuni della Bassa Romagna, entrati nel perimetro della Fondazione dopo la fusione. Particolare attenzione sarà rivolta ai più giovani, con iniziative di formazione, sostegno a percorsi universitari e creativi, attività di volontariato e progetti di inclusione per favorire la loro crescita personale e professionale. Sul fronte dello sviluppo locale, prosegue il programma Aspira (Ambiente, Sostenibilità, Partecipazione, Interconnessione, Reti, Appennini), dedicato allo sviluppo socioeconomico dell’Appennino, mentre sarà rafforzato il sostegno alle piccole e medie imprese per le competenze digitali.

Due ambiti chiave vedranno un impegno rinnovato: interventi per proteggere i cittadini e il territorio da danni causati dalla crisi climatica e il contrasto alla crisi abitativa, con l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative come housing sociale e co-housing. Nel 2026 saranno inoltre pubblicati cinque nuovi bandi in grado di coprire i macroambienti che riguardo il sociale, la cultura e la ricerca scientifica. Tra questi spiccano due progetti: uno con focus sull’equità di genere e un altro dedicato a residenze artistiche per giovani creativi a Bologna e Ravenna. "Per affrontare le fragilità e la complessità del momento serve una visione larga e partecipata, capace di costruire soluzioni di sistema" conclude il presidente Pierluigi Stefanini.