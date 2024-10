Fondazione del Monte e ambiente: "Alluvioni, occorre mobilitare tutti: serve un patto per il territorio"

Nel segno di un approccio innovativo ed efficace, la Fondazione del Monte ha realizzato il suo primo Documento Programmatico Triennale. L’elaborazione del documento nasce dall’esigenza di adottare una pianificazione pluriennale capace di sostenere una strategia di medio termine, per valorizzare in maniera proattiva le risorse, definire obiettivi di più ampio respiro rispetto al passato, garantire una continuità operativa che vada oltre l’orizzonte temporale annuale.

"Sono scelte che sono guidate da valori fondamentali come democrazia, libertà, giustizia e pace. Principi che sono anche alla base del nostro impegno verso l’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, vero e proprio documento strategico che abbiamo adottato come bussola per indirizzare la nostra azione – dice Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione –. La Fondazione intende così rafforzare il suo impegno, verso la sostenibilità, per supportare progetti trasversali che promuovono il benessere delle persone e del nostro territorio".

La Fondazione orienta il proprio impegno su nove priorità chiave per favorire una società più equa, inclusiva e sostenibile: cura del territorio, inclusione, comunità, cittadinanza, benessere condiviso, parità di genere, capacità e competenze, welfare generativo e diritti. Cinque gli ambiti di azione: educazione, welfare culturale, cura, lavoro, ricerca e innovazione sono alla base del documento programmatico triennale.

"In merito alla cura del territorio, gli eventi catastrofici che si sono ripetuti anche nei giorni scorsi e che si verificano con una frequenza sempre maggiore, assumendo purtroppo un carattere strutturale, richiedono risposte di sistema. Il territorio della nostra regione, in particolare i luoghi che vedono la nostra presenza istituzionale, sono stati particolarmente colpiti negli ultimi 18 mesi. È indispensabile una programmazione e una governance interistituzionale in grado di produrre, come indica l’UE, una ‘resilienza trasformativa’. Occorre mobilitare intelligenze, competenze, risorse provenienti dai diversi soggetti pubblici, privati e del terzo settore", conclude poi il presidente Stefanini.

Nel corso del 2025 saranno inoltre pubblicati tre nuovi bandi, in grado di coprire le macroaree del sociale, della cultura e della ricerca scientifica a indirizzo medico. Quest’ultimo bando si svilupperà nel primo semestre dell’anno, mentre gli altri due cadranno nel secondo semestre. Verranno inoltre proposti i seguenti temi e progetti: progetto adolescenti: promuovere il benessere degli adolescenti; progetto longevità: sostenere iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

