Fondazione Del Monte, i conti. Erogati 6,8 milioni di euro

Un avanzo di 6,7 milioni e un patrimonio netto che sale a 247 milioni di euro. E ancora 320 progetti sostenuti tra l’area metropolitana di Bologna e la provincia di Ravenna, mettendo in campo 6,8 milioni di euro per iniziative sociali, culturali ed educative. Questi i numeri del bilancio d’esercizio 2024 della Fondazione del Monte. Un risultato positivo all’insegna della stabilità che consentirà alla fondazione di via delle Donzelle di "dare continuità all’attività erogativa fino al 2027 e di rafforzare la capacità di intervento sul territorio", ha commentato il presidente Pierluigi Stefanini. "Il fatto che il bilancio sia in linea con le stime dell’anno scorso significa che una politica finanziaria prudenziale e diversificata è la strada giusta da percorrere. Oltre a una sintesi economica – ha continuato Stefanini – il bilancio è anche l’espressione tangibile di un impegno quotidiano ispirato ai nostri valori cardine: inclusione, democrazia, giustizia, solidarietà e parità di genere". Da più di trent’anni, la Fondazione del Monte opera in diversi ambiti: dalla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale fino al sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, passando per lo sviluppo delle comunità locali e il contrasto alla povertà educativa minorile. Di fatto, un impegno strategico e di lungo periodo che si propone di coniugare innovazione e concretezza e di generare soluzioni sostenibili e durature in grado di rispondere alle esigenze della popolazione.

Le missioni di solidarietà sociale, integrate dagli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, vengono perseguite attraverso una stretta rete di collaborazione tra mondo dell’associazionismo, terzo settore, decisori pubblici e cittadinanza. A dimostrazione di ciò, nel 2024 l’80% dei fondi deliberati, ovvero 5,4 milioni di euro, è andata a finanziare progetti proposti da terzi. Il 71% delle risorse ha sostenuto iniziative nel territorio bolognese, mentre il restante 29% è stato destinato a Ravenna e provincia. Inoltre, l’incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, formalizzata nel gennaio del 2025, ha apportato un contributo di 3,6 milioni di euro nelle casse della fondazione. Un quadro complessivo che conferma la stabilità finanziaria della fondazione, che a dicembre 2024, tra disponibilità immediata e depositi vincolati, dispone di una liquidità pari a 33 milioni di euro. "Grazie a un approccio prudente e diversificando il rischio dei nostri investimenti siamo capaci di garantire la costanza nei flussi di erogazione", ha concluso la direttrice Ethel Frasinetti.

Filippo Biondi