Fondazione Del Monte "Onorati tutti gli impegni"

di Benedetta Dalla Rovere

Donne, educazione, scuola e formazione. Sono le linee di intervento che hanno orientato gli otto anni di mandato di Giusella Finocchiaro alla guida della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. "Anni bellissimi, anche se non facili, nei quali abbiamo portato a compimento con passione e responsabilità tutti gli impegni assunti", sottolinea la presidente, presentando il bilancio di mandato all’Oratorio di San Filippo Neri.

Un periodo in cui, nonostante "le crisi epocali" della pandemia, della guerra, dell’inflazione e della crisi energetica, "abbiamo aumentato il patrimonio netto della Fondazione del Monte del 4% – precisa Finocchiaro –: siamo passati da 231 milioni di euro del 2015, ai 240 milioni a fine 2022. Sono stati deliberati quasi 50 milioni di euro a favore del territorio, finanziando ben 2.735 progetti, di cui l’80% realizzati da terzi".

Tanti gli interventi menzionati, sia in ambito italiano che internazionale, tra cui l’opportunità colta dalla Fondazione di "accreditarsi presso le Nazioni Unite per la missione economica e sociale", nell’ambito dell’Economic and Social Council (Ecosoc).

Tanti anche i progetti a favore del teatro, dell’arte, della musica, dell’editoria. Senza dimenticare le attività legate ai servizi e alla persona, alla salute, all’assistenza agli anziani e alle famiglie.

Dal 2015 al 2022, inoltre, 125 progetti scientifici sono stati sostenuti con oltre 2,5 milioni di euro. Senza contare le iniziative a favore del lavoro, dei migranti e per favorire le aree meno floride del territorio.

"In questi anni ho voluto preservare due valori importanti come la coesione interna della Fondazione e la sua autonomia dall’esterno", chiarisce Finocchiaro.

"Uno dei più bei complimenti che ci è stato rivolto – conclude – è che sappiamo creare la scintilla. Auguro alla Fondazione del Monte di avere cura di questa magica scintilla". Di "trucchi di radianza" parla anche il monologo dedicato alla forza delle donne, ispirato a una poesia di Sylvia Plath, con cui Lella Costa ha concluso la presentazione.