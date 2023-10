Fondazione del Monte stanzia 5,7 milioni

Fondazione del Monte mette sul piatto 5,7 milioni di euro nel 2024 per finanziare progetti su cultura, sociale, ricerca e territorio. Stessa cifra del 2023, dice il presidente Pierluigi Stefanini (foto), varando il suo primo documento programmatico. "Ci sono soldi pubblici – aggiunge –, ma senza finanza privata non si va molto in là. Vogliamo essere un ponte e non lasciare indietro nessuno".