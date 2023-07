Fondazione del Monte Stefanini è il nuovo presidente Resterà in carica fino al 2027

È Pierluigi Stefanini (nella foto) il nuovo presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. L’indicazione è venuta dal Consiglio di indirizzo della Fondazione, riunito ieri nella sede di Palazzo Paltroni, in via delle Donzelle. Stefanini – co-presidente dell’Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – raccoglie il testimone da Giusella Finocchiaro e guiderà la Fondazione per i prossimi quattro anni.

Classe 1953, di Sant’Agata Bolognese, Stefanini comincia come operaio metalmeccanico alla Gd, dove lavora per una decina d’anni. Diventa funzionario del Pci e segretario cittadino.

Ricopre ruoli di primo piano nel comparto bancario, assicurativo e nel movimento cooperativo. Dal 1990 al 1998 è presidente della Legacoop di Bologna e dal 1998 al 2006 di Coop Adriatica. Nel 2006 è nominato presidente di Unipol Assicurazioni e resta in carica fino al 2022.

Stefanini è co-presidente dell’Asvis, associazione costituita da organizzazioni no-profit per supportare lo sviluppo dell’Agenda italiana per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Negli otto anni di presidenza Finocchiaro, la Fondazione del Monte ha aumentato il suo patrimonio netto del 4%, passando da 231 milioni di euro del 2015 a 240 a fine 2022.

Contro la nomina di Stefanini si scaglia il gruppo di Fd’I in Comune. "Non accetteremo tentativi di riaffermare commistioni tra politica ed economia, che speravamo, e speriamo ancora, siano superate. Avrebbe dovuto essere lo stesso Stefanini a declinare la proposta di candidarsi a presidente. Verificheremo la legittimità e l’opportunità di ogni atto che scaturirà da questa scelta, perché non si può prefigurare alcun tentativo da parte del Pd di assalto alla diligenza delle fondazioni bancarie".