Fondazione Falcone agli studenti: "Stop infiltrazioni mafiose sul lavoro"

"Giovanni Falcone era attento alla protezione del lavoratore perché aveva visto casi di criminalità in cui, purtroppo, il lavoro dei giovani non era abbastanza tutelato". Queste le parole di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone e sorella del famoso giudice simbolo della lotta alla mafia in Sicilia assassinato il 23 maggio 1992.

Maria Falcone è intervenuta con un messaggio durante il primo giorno del convegno ’Educare alla legalità e al lavoro dignitoso’, organizzato in Salaborsa da Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con la Fondazione Falcone. L’evento è dedicato alla prevenzione e alla formazione degli studenti di scuole superiori delle province di Bologna e Modena; oggi vi sarà proiettato per gli studenti il documentario ’Per Amore di Pace’, sul mondo lavorativo e le infiltrazioni mafiose.

Presente all’incontro anche il presidente dell’Emilia-Romanga, Michele de Pascale, che ha affermato di volere "controlli più strutturati" rispetto agli attuali, anche aumentando "la consapevolezza dei lavoratori". Una consapevolezza che potrebbe essere utile nei settori più esposti, come l’agricoltura e l’edilizia, in cui la "tentazione di cedere all’illegalità esiste, tra lavoratori poco formati e non adeguatamente retribuiti".

"Bisogna che istituzioni, scuole, forze dell’ordine, associazioni e sindacati lavorino insieme per creare percorsi di consapevolezza, uguaglianza e legalità mirati a sviluppare l’inclusione sociale", ha spiegato invece Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia-Romagna. "Perché oggi – ha aggiunto Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl –, l’illegalità nel lavoro rischia di fare parte della normalità e chi rispetta le norme parte svantaggiato". "Il nostro territorio è uno dei più esposti alle infiltrazioni mafiose", ha specificato Pieri, che ha poi chiesto al presidente della Regione una "revisione" del Patto per il lavoro e per il clima proprio al fine di migliorare l’intesa sulla legalità. "Non dobbiamo dimenticare – ha concluso – che l’economia illegale è tossica per la nostra società civile, con lo sfruttamento lavorativo, il caporalato, l’evasione fiscale e contributiva".

Arthur Duquesne