Fondazione in campo per i giovani. Sulle orme di Massarenti e Martoni

Uno sguardo e un’attenzione particolari ai giovani del territorio: la Fondazione Massarenti e Martoni anima Molinella incontrando le scuole organizzando eventi sul territorio. Così dalla Fondazione: "Giuseppe Massarenti ed Anselmo Martoni, il primo sindaco per più di 9 anni, mentre il secondo sindaco per 44 anni ininterrotti, rappresentano i due volti di Molinella nel XX secolo. Sono coloro che più hanno lasciato un segno nella storia del nostro territorio grazie alla loro integerrima statura morale e politica; consacrandoli a grande punto di riferimento nazionale dell’agire sindacale, cooperativo ed amministrativo, di area riformista. Per coltivare la memoria di questi illustri personaggi nelle giovani generazioni molinellesi, e non solo, è nata nel 2019 la Fondazione". Dalla Fondazione aggiungono: "L’obiettivo è di promuovere quel grande modello che è stato Molinella e che deve continuare a essere. Nel 2024 abbiamo messo in campo tante iniziative: la tradizionale manifestazione dell’1 maggio; la ricorrenza del centenario dell’omicidio Matteotti, con la deposizione di una corona ed un convegno; incontri con ’Insalute professione medica’ Fondazione di Imola; il forum Lavoro e legalità; il concorso ’Giuseppe Massarenti-Anselmo Martoni’ per le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Molinella, concorso volto all’esplorazione e allo studio di Massarenti ed Martoni nel contesto economico e sociale in cui nacque il movimento sindacale, cooperativo e socialdemocratico molinellese; un incontro on line per gli alunni delle seconde medie di Molinella, e un incontro con gli esponenti del mondo produttivo".