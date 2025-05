Fondazione Massarenti. Nascono i quaderni sui grandi riformisti

La Fondazione Giuseppe Massarenti e Anselmo Martoni, fondata il 13 marzo 2019 a Molinella, dopo aver avviato la propria attività costituendo un Fondo storico riguardante la vita e le loro opere, e dopo aver organizzato varie iniziative storico-culturali, dà ora vita a una collana documentale battezzata "Quaderni della Fondazione Massarenti-Martoni E.T.S.". Queste pubblicazioni hanno lo scopo di ricordare e dare risalto a momenti del riformismo storico locale e ai protagonisti del "movimento" cooperativo e sindacale, avvenimenti che hanno lasciato nella memoria una traccia indelebile. Per queste ragioni la Fondazione si pone anche l’obiettivo di raggiungere i più giovani e le scuole attraverso incontri, borse di studio, attività formative e seminariali. Così dalla Fondazione: "Il primo ’Quaderno’ lo dedichiamo a Gino Gabusi, sindacalista, Cooperatore e Consigliere Regionale, a 50 anni dalla sua scomparsa, che è stato parte della storia di Molinella, del movimento riformista massarentiano e bolognese. La Fondazione ha voluto questa pubblicazione per offrire a tutti un’occasione di non dimenticare un uomo che ha speso la sua vita per ideali e valori che vorremmo vedere vivi anche per il futuro".