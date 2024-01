Fondazione Mast. La città vivente secondo Mancuso

Oggi alle 18.30, la Fondazione Mast ospita al Mast Auditorium Stefano Mancuso, che presenterà il suo ultimo libro Fitopolis, la città vivente (Laterza). Da troppo tempo ci siamo posti al di fuori della natura, dimenticandoci che rispondiamo agli stessi fondamentali fattori che controllano l’espansione delle altre specie. Ecco perché da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni dipenderà una parte consistente delle nostre possibilità di sopravvivenza. Le città del futuro devono trasformarsi in fitopolis, luoghi in cui il rapporto fra piante e animali si riavvicini al rapporto armonico che troviamo in natura. Nella lettura di Mancuso – che dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) dell’Università di Firenze, dove è professore ordinario, direttore scientifico della Fondazione per il Futuro delle Città – non c’è nulla che abbia una maggiore importanza di questo per il futuro dell’umanità.