Fondazione Mast . Silvio Garattini, guida ai ’Farmaci’

L’auditorium della Fondazione Mast ospita questa sera alle 18.30 Silvio Garattini, medico e fondatore dell’istituto di Ricerche Farmacologiche – Irccs Mario Negri. Lo specialista in collegamento live, dialoga con Elisabetta Lalumera (Alma Mater) per presentare il suo nuovo libro Farmaci. Garattini ci guida nel complesso mondo dei farmaci, approfondendone il ciclo di produzione, il reale costo per il sistema sanitario, le regole del mercato e le motivazioni per cui a volte la ricerca non rispetta le necessità dei pazienti.